Городам не хватает ярких цветов

Весной этого года английская компания Mitie Engineering завершила модернизацию социального жилья Liverpool Mutual Homes. В ходе работ в 28 квартирах дома Baden House установлены цветные окна. Яркие конструкции подбирались специально, чтобы «расцветить» обычный «спальный» район. По словам архитекторов, контрастирующие с белой внешней отделкой окна помогают подчеркнуть оригинальный стиль постройки 1960-х годов.

Значение цветов в архитектуре трудно переоценить. Неоднократные научные опыты подтверждают, что грамотный подбор оттенков благоприятно влияет на здоровье человека. Например, эксперимент ученых из Филадельфийского университета им. Томаса Джефферсона (США) показал, что созерцание голубого света избавляет от депрессии, сонливости и упадка сил.

«Казалось бы, Россия должна быть самой разноцветной архитектурной державой, чтобы хоть как-то компенсировать серость нашего климата, однако пока этого, к сожалению, не произошло», – отмечает Сергей КУЗНЕЦОВ, руководитель архитектурного бюро «SPEECH Чобан/Кузнецов». Но есть надежда, что ситуация изменится. Для этого достаточно при проведении очередного ремонта остановить свой выбор на кровельном покрытии нестандартного цвета или оригинальном фасаде. Также российские города можно «расцвечивать» с помощью пластиковых окон. В роли яркого «акцента» могут выступать не только дома. Например, в Заречном (Свердловская область) несколько лет назад в оранжевый цвет покрасили фонари. Они стали «визитной карточкой» города.