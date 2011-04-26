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Объекты саммита АТЭС зарегистрировали
Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, вошедшие в строительный комплекс по организации саммита АТЭС в г. Владивостоке в 2012 году, в первую очередь на земельные участки, идет полным ходом.
«По состоянию на 31 марта государственная регистрация прав на объекты саммита АТЭС проведена в отношении 2475 объектов недвижимого имущества, в том числе 1597 земельных участков», - уточнил Павел ЧЕРНОВ, помощник руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю. Всего же в течение первого квартала года зарегистрировано более 61 тысяч прав, сделок, ограничений (обременений) с объектами недвижимого имущества, в том числе около 38 тысяч прав – с объектами жилого назначения, 7,5 тысячи – с объектами нежилого назначения, 16 тыс. – с земельными участками.
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