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«ГОРОД» открывает двери
Современные материалы, энергоэффективные технологии, представленные на выставке «ГОРОД», позволят придать городам края уникальный, неповторимый вид и помогут обеспечить жителям комфортные условия проживания.
С 27 по 29 апреля во Владивостоке пройдет 18-я строительная выставка «ГОРОД» - самое крупное и значимое событие в строительной отрасли Приморского края. Выставка пройдет при поддержке: администрации Приморского края, Департамента градостроительства Приморского края, Национального объединения строителей, Российского союза строителей.
137 компаний из 12 городов России, а также из Украины и Республики Корея представят на выставке весь комплекс строительных услуг - от разработки проектно-сметной документации до сдачи объекта «под ключ», строительное оборудование и современные строительные технологии.
Выставка представляет коммуникационную площадку, на которой в одно время в одном месте можно будет ознакомиться с новинками строительного рынка, тенденциями энергосбережения, увидеть материалы и технологии, отвечающие требованиям экологичности и пожаробезопасности.
Расширяется раздел промышленного строительства, участники предлагают продукцию для строительства дорог, нефте- и газопровода, демонстрируют технологии производства и сборки быстровозводимых промышленных зданий.
Также будут продемонстрированы металлоконструкции, железобетонные конструкции, системы паро- и гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции, полный спектр комплектующих для монтажа кровли и фасадов, для строительства водопроводов и сетей канализации, прокладки тепловых сетей и многое другое.
Очень много предложений для тех, кто планирует ремонт или реконструкцию: отделочные материалы, окна, двери, межкомнатные перегородки, полы, потолки, комплектующие, инструмент и многое другое.
Город Владивосток готовится к саммиту АТЭС, и участники выставки готовы включиться в работы по благоустройству города, ремонту и отделке фасадов, кровель, строительству и ремонту дорог и обустройству придомовых территорий.
Выставка будет полезной не только для специалистов-строителей, но и для владельцев зданий и сооружений, работников администраций городов и поселений, портов, промышленных предприятий всех отраслей, директоров школ и медицинских учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, и для простых жителей, которые хотят комфортно жить в домах, отвечающих современным требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности.
Выставка пройдёт по адресу: Владивосток, ул. Гоголя, 41, спорткомплекс «Чемпион». Вход свободный.
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