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Технологии виртуализации обсудили во Владивостоке
Во Владивостоке прошла конференция Microsoft, посвященная технологиям виртуализации. Подобное мероприятие проходило в городе впервые и стало одним из наиболее ярких событий в сфере информационных технологий Дальневосточного региона, его посетило рекордное количество участников. На мероприятии выступили ведущие специалисты Microsoft и компаний-партнеров.
В конференции приняли участие более 200 специалистов, занимающихся администрированием ИТ-инфраструктуры, и 3 200 посетили конференцию в режиме онлайн. Участники прослушали доклады, касающиеся решений Microsoft по виртуализации, управлению виртуальной и физической инфраструктурой, виртуализации приложений и рабочих мест и построению отказоустойчивого виртуального центра обработки данных (ЦОД). На мероприятии была организована выставка партнерских решений и демо-зона, где проходила демонстрация Kinect - революционного игрового контроллера Microsoft, занесенного в книгу рекордов Гиннесса.
Также в рамках конференции была освещена специальная программа по взаимодействию и поддержке технических специалистов - Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Компания Microsoft ежегодно проводит награждение самых активных участников технического сообщества, общее число которых по всему миру насчитывает более 100 млн человек.
Во время своего выступления Василий МАЛАНИН, менеджер по виртуализации Microsoft в России, отметил: «Я очень рад видеть столь живой интерес к технологиям виртуализации здесь, на Дальнем Востоке. Судя по вопросам, что мне задавали, наши технологии уже широко применяются при оптимизации местных ИТ-инфраструктур, мероприятие оказалось очень полезным, полученные знания помогут дальневостоным ИТ-специалистам в дальнейшем расширении их опыта, и, надеюсь, приведут к новым внедрениям».
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