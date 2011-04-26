Воздушные ворота преображаются

Реконструкция международного аэропорта «Владивосток» (МАВ) вступила в завершающую стадию. До саммита АТЭС еще больше года, но первый объект - взлетно-посадочная полоса №1 - готов.

Проект реконструкции предусматривает развитие аэродромной инфраструктуры и строительство аэровокзального комплекса. Однако слово «реконструкция» мало подходит объему выполняемых задач.

Фактически строится новый аэропорт, который уже принципиально изменил облик пассажирских, грузовых и технических зданий и сооружений. Даже ландшафт, окружающий мега-комплекс, изменился до неузнаваемости. По словам гендиректора МАВ Максима ЧЕТВЕРИКОВА, в 2012 году Владивосток получит аэропорт, сравнимый с воздушными воротами российских городов-двухмиллионников: екатеринбургского Кольцово и новосибирского Толмачево. В то же время наш превосходит оба аэропорта крупнейших российских городов по географической и инвестиционной привлекательности.

Уровень комфортности терминала в соответствии с принятой мировой классификацией будет соответствовать стандарту «С», пропускная способность до 3,5 млн пассажиров в год. Как отметил Максим Четвериков, в случае увеличения пассажиропотока рамки пропускной способности можно раздвинуть до 5-ти, а то и 7 миллионов пассажиров.

Уже реализованы 1-й и 2-й этапы первой части проекта. Готовы и эксплуатируются взлетно-посадочная полоса №1, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование, стоянка для широкофюзеляжных воздушных судов. Все работы по первой части проекта будут закончены в IV квартале 2011 г. Следующими этапами предусмотрено строительство перрона, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции, патрульной дороги и ограждение по всему периметру комплекса.

Вторая часть, работы по которой планируется завершить в начале 2012 г., предусматривает возведение аэровокзального комплекса площадью 47,5 тыс. кв. м. Здание уже приобрело очертания, ведется его остекление. Подрядные организации приступили к монтажу металлоконструкций технических помещений. До конца года, обещают подрядчики, будут завершены работы по монтажу кровли внутреннего и внешнего фасадов, начнется оснащение терминала внутренними и внешними инженерными системами.

Глобальные преобразования международных воздушных ворот никоим образом не сказались на финансово-экономических показателях деятельности ОАО «Международный аэропорт Владивосток». По итогам 2010 года общий пассажиропоток составил более 1 млн 260 тыс. человек и превысил показатель 2009-го на 28%.

В плюсе на 17% был закрыт I квартал 2011 года. За три месяца МАВ обслужил 1293 рейса, рост по международным направлениям составил 27%, внутренним - 6%.

Для планирующих посетить в период отпусков известный турецкий город-курорт Анталью есть хорошие новости. Начиная с июня из аэропорта Владивосток будет впервые открыто прямое беспосадочное воздушное сообщение с Турцией. Чартерные рейсы на регулярной основе выполнит авиакомпания «Северный ветер» («Пегас-Туристик») на комфортабельном Boeing-767. Открытие нового направления предусмотрено соглашением, подписанным между аэропортом и перевозчиком.

- Реализуя стратегию расширения маршрутной сети, с 2011 года ОАО «Международный аэропорт Владивосток» предложил авиакомпаниям маркетинговый инструмент – ценовые преференции на наземное аэропортовое обслуживание рейсов, которые перевозчик открывает на новых направлениях и выполняет на воздушных судах высокой классности, – сказала руководитель коммерческой службы ОАО МАВ Юлия ЗАБАВА. – Кроме того, скидка действует и при увеличении частоты полетов на уже действующих направлениях. По условиям соглашения в новом сезоне авиакомпания «Северный ветер» увеличит частоту рейсов в Бангкок, Пхукет и Санья на 40 % по сравнению с прошлым годом.

Возможности предлагать авиакомпаниям выгодные условия сотрудничества предшествовала масштабная работа. В течение 2009-2010 годов аэропорт активно приобретал технику для наземного обслуживания воздушных судов, сертифицировал новые виды деятельности, внедрил и оказывает комплекс хэндлинговых услуг.