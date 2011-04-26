Бизнес оживился

В Приморском крае с 2009 года увеличилось количество предприятий малого бизнеса и составило 26,3 тысячи компаний. Их оборот вырос на 16,5% и составил 175,5 миллиарда рублей. Программы поддержки малого бизнеса приняты во всех муниципальных образованиях края, софинансирование получили 30 программ.

О деньгах для бизнеса и других мерах поддержки предпринимательства «ЗР» рассказал директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту администрации Приморского края Николай ДУБИНИН.

- Программа поддержки предпринимательства подразумевает грантовую поддержку в размере 300 тысяч рублей. Скептики сомневались, что деньги будут доведены до тех, кто решил заняться бизнесом. Тем не менее деньги выдаются, и есть те, кто, получив их, уже открыл собственное дело. Какова ситуация с грантовой поддержкой в этом году?

- В 2010 году выдано 28 грантов. Мы внимательно работаем с каждой заявкой. Важно, чтобы идея, предложенная предпринимателями, была реалистична и строилась на бизнес-плане, где есть целевые показатели. Заявки рассматривались комиссией, в состав которой входили представители предпринимательского сообщества. Эти люди могут оценить перспективы будущей бизнес-идеи. Ведь были заявки, когда кто-то хотел для предприятия машину купить. В 2010 году отказано в субсидии примерно 60 предпринимателям.

В этом году в рамках новой программы развития предпринимательства уже рассмотрено 17 грантов и 20 заявок на рассмотрении.

- Какова ситуация с развитием предпринимательства в отдаленных районах? Интересуют предпринимателей программы энергосбережения?

- В прошлом году во всех 34 муниципальных образованиях было проведено 54 семинара, в которых приняли участие около 5 тысяч слушателей.

Если говорить об энергосбережении, то в рамках реализации краевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства возмещаются затраты в размере 50 % на реализацию мероприятий по энергоэффективности. На мой взгляд, бизнес должен пользоваться возможностями, которые ему дает краевая программа. Ведь в себестоимости товара или услуги энергозатраты могут доходить до 30-40%, поэтому уменьшение издержек по этим статьям расходов позволит предприятию быть конкурентным на рынке.

Это не так сложно сделать, нужно просто прийти к нам в отдел поддержки предпринимательства и получить консультацию, либо внимательно посмотреть раздел программы, где прописаны все условия. Есть еще отдельные новшества в принятой программе. Она пре-дусматривает предоставление грантов в размере до 500 тысяч рублей на создание малых инновационных предприятий.

В числе новых направлений, которые предлагается включить в ближайшем будущем, – расширение видов поддержки для субъектов малого предпринимательства, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Эта мера направлена на стимулирование компаний, работающих на экспорт. Она обеспечит увеличение объема экспортно-импортных сделок и будет способствовать выходу приморских компаний на международные рынки.

В последние годы у бизнеса все больше возможностей для развития, и не потому, что ему часть денег возмещается, а есть и другие механизмы поддержки. Например, преимущественное право при выкупе муниципальных объектов недвижимости. В 2010 году субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено более 260 помещений, находившихся в муниципальной собственности, общей площадью более 35,0 тыс. кв. м и совокупной стоимостью более 710 млн рублей и передано по льготной ставке арендной платы во владение или пользование более 1000 объектов муниципального имущества общей площадью более 100 тыс. кв. метров.

- В этом году на конкурс «Предприниматель года» подано рекордное количество заявок. Это связано с тем, что бизнес становится более прозрачным и ему необходимо участие в таких соревнованиях?

- Мы фиксируем предпринимательскую активность. Проблемы бизнеса есть и всегда будут, но ментальность меняется. Если предприниматель решает идти на конкурс, то, значит, ему это интересно, он хочет получить нематериальную оценку своих стараний и усилий. В этом году на конкурс поступило 154 заявки, из них большая часть из отдаленных муниципальных образований. Сказывается и наша совместная работа с общественными организациями предпринимателей, которую проводим в рамках «Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края». В нем представлены 14 крупнейших объединений предпринимателей. С другими общественными объединениями мы также сотрудничаем не только на региональном, но и на федеральном уровне.

- Президент не раз акцентировал внимание на том, чтобы в субъектах федерации велась политика, позволяющая привлечь в регион инвесторов. Что сегодня с инвестиционной привлекательностью края?

- Инвестиции – тема отдельного разговора. За последние 6 лет (2005-2010 годы) инвестиции в край выросли в 3,7 раза и в 2010 году составили 201,1 млрд рублей, рост 117,1% к 2009 году. По оценкам рейтингового Агентства «Эксперт РА», в 2010 году по инвестиционному потенциалу Приморский край занял 18-е место среди 83 субъектов РФ, улучшив позицию на 3 пункта по сравнению с 2009 годом. Объем внебюджетных инвестиций в 2010 году составил 118,3 млрд рублей.

В соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в крае разработан комплекс мер по созданию благоприятного инвестиционного климата для привлечения частных инвесторов.

Для информационной поддержки инвестиционной деятельности создан и постоянно развивается инвестиционный портал. Осуществляются различные формы господдержки 69 приоритетных инвестиционных проектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Проекты реализуются в таких секторах экономики, как транспортировка и переработка углеводородного сырья, энергетика, транспортно-логистический кластер, судостроение и судоремонт, рыбохозяйственный, лесопромышленный и агропромышленный комплексы. Эти проекты позволят к 2025 году обеспечить: рост валового регионального продукта в 2,7 раза (к 2008 году); создание более 74 тысяч новых рабочих мест; долю продукции новой специализации в экономике края довести до 58%.

Досье «ЗР»

Структура сектора малого предпринимательства Приморского края: доля оборота малых предприятий обрабатывающего сектора выросла за год с 7,1% до 13,9%; доля оборота малых предприятий транспорта и связи увеличилась с 11,3% до 16,7%; доля рыболовства выросла с 0,9% до 2,4%; доля оптовой и розничной торговли снизилась на 15,5%, до 50,8%.