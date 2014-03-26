Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Врачей будут лицензировать с 2015 года
С 2015 года предприятия индустрии красоты ждет целый ряд законодательных изменений. Об этом в рамках Дальневосточной конференции индустрии красоты рассказала российский эксперт Елена МОСКВИЧЕВА.
«В течение 2015 года Россия перейдет от лицензирования медицинских учреждений к лицензированию самих врачей - практика, широко распространенная в западных странах, - говорит она. - В проекте закона особо оговаривается, что право на занятие медицинской деятельностью в России будут иметь только те специалисты, которые получили документы в РФ. Лица, получившие образование в иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности после подтверждения документов об образовании, сдачи специального экзамена и аккредитации».
Как она пояснила собравшимся, это значит, что ответственность с руководителя салона перейдет на специалистов.
Кроме этого, эксперты обещают, что с уже в ближайшее время в России будет введено обязательное страхование ответственности медучреждения перед пациентом. Это нововведение в полной мере коснется и клиник красоты.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter
- Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
- Техдиректором Tele2 во Владивостоке назначен Александр Седин
- Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
- Во Владивостоке открылся ежегодный региональный бизнес-форум кадрового холдинга АНКОР
- Претенденты на должность руководителя во Владивостоке хотят зарабатывать 110000 рублей
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"