Врачей будут лицензировать с 2015 года

С 2015 года предприятия индустрии красоты ждет целый ряд законодательных изменений. Об этом в рамках Дальневосточной конференции индустрии красоты рассказала российский эксперт Елена МОСКВИЧЕВА.

«В течение 2015 года Россия перейдет от лицензирования медицинских учреждений к лицензированию самих врачей - практика, широко распространенная в западных странах, - говорит она. - В проекте закона особо оговаривается, что право на занятие медицинской деятельностью в России будут иметь только те специалисты, которые получили документы в РФ. Лица, получившие образование в иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности после подтверждения документов об образовании, сдачи специального экзамена и аккредитации».

Как она пояснила собравшимся, это значит, что ответственность с руководителя салона перейдет на специалистов.

Кроме этого, эксперты обещают, что с уже в ближайшее время в России будет введено обязательное страхование ответственности медучреждения перед пациентом. Это нововведение в полной мере коснется и клиник красоты.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.