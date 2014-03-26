Индустрии красоты во Владивостоке задумалась о выстраивании бизнес-процессов

Во Владивостоке прошла III Дальневосточная конференция индустрии красоты

Руководители предприятий индустрии красоты стали больше заниматься обучением и мотивацией сотрудников, заботиться о репутации своих салонов и задумываться о грамотном выстраивании бизнес-процессов. Эти вопросы они активно обсуждали на III Дальневосточной конференции «Индустрия красоты: опыт и перспективы», которая прошла 18 марта во Владивостоке.

Напомним, конференция прошла в рамках Дальневосточного форума индустрии красоты, который включал в себя семинары и мастер-классы, а также открытый чемпионат Дальнего Востока по моделированию и дизайну ногтей. Организатором уже ставшего традиционным форума выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех».

На конференцию, которая стала ключевым событием форума и прошла в отеле «Хендэ», собрались владельцы, руководители, управляющие салонов красоты и студий, спа-центров, косметологий, ногтевых студий. Вместе с приглашенными экспертами они обсудили вопросы состояния отрасли и развития красивого бизнеса в регионе, актуальные изменения в законодательстве, регулирующие деятельность индустрии красоты, поделились друг с другом опытом ведения бизнеса, своими находками и проблемами.

Наиболее остро в индустрии красоты сегодня стоит кадровый вопрос. С него и начался разговор на конференции.

«Количество вакансий в индустрии красоты по сравнению с 2012 годом увеличилось в 1,5 раза, - поделилась своими наблюдениями директор компании Head Hunter на Дальнем Востоке Ксения НЕСТЕРЕНКО. - База резюме hh.ru в этой сфере увеличилась на 36%. При возрастающей активности соискателей, предложение на рынке остается на прежнем уровне. В среднем на одну вакансию приходится одно резюме. Наиболее востребованные специалисты - продажники, косметологи и административный персонал. Что касается заработных плат, то у косметологов предлагаемый уровень в среднем на отметке в 37 500 рублей, администраторам салонов красоты предлагают около 30 000 рублей, мастерам маникюра и педикюра - 37 500 рублей, парикмахерам - 20 000 рублей. Портрет соискателя - это женщины в возрасте от 26 до 35 лет, с незаконченным высшим образованием и ожидаемым уровнем оплаты труда 20 000 - 30 000 рублей».

По словам Ксении Нестеренко, появляются в этой отрасли сегодня и совершенно новые запросы, с которыми раньше работодатели к рекрутерам не обращались. Среди них, например, пластический хирург, грумер со знанием стрижек домашних животных в соответствии со стандартами пород, стилист-имиджмейкер, эстетик по телу.

К основным тенденциям рынка труда индустрии красоты эксперт относит курс на развитие и обучение персонала, внедрение новых систем мотивации сотрудников, развитие у них клиентоориентированности. А вот вопрос индексации заработных плат перед работодателями в 2014 году не стоит - они планируют индексировать заработную плату не более чем на 5-10%, при том что соискатели надеются на увеличение на 10-30%. Все менее эффективным становится и довольно активно практиковавшееся ранее переманивание специалистов при помощи повышения заработных плат. Поэтому владельцы салонов красоты ищут новые способы привлечения талантливых сотрудников.

Активнее в последнее время становится связь между учебными заведениями и предприятиями индустрии красоты. Как рассказала Любовь БОЛОТОВА, заведующая практикой КГОАУ СПО «Колледж технологии и сервиса», сегодня договоры о социальном партнерстве между учебными заведениями и работодателями формируются исходя из двусторонних интересов. «Учебное заведение взаимодействует с заказчиками в плане содержания образования. Эти отношения дают возможность студентам обеспечивать разные виды практик, знакомиться с новыми технологиями. Партнеры принимают участие в работе государственной аттестационной комиссии, различных экспертных групп и конкурсах профессионального мастерства. Но мы хотели бы, чтобы сотрудничество было более плотным: готовы приглашать специалистов-производственников для проведения обзорных лекций и показательных уроков на производстве, конкурсов, семинаров, мастер-классов», - говорит она.

Инна КОРОБЕЙНИКОВА, создатель и руководитель школы «Корнейл» (Москва), признанный эксперт в области организации ногтевого бизнеса, рассказала собравшимся о том, как повысить эффективность работы салона. «До недавнего время ногтевой сервис был второстепенной услугой в салонах красоты, - говорит она. - Сегодня ситуация изменилась: технологии поднялись до такого уровня, что салоны могут предложить не только маникюр, но и целый ряд новых процедур, и это вполне может стать отдельным бизнесом».

По мнению эксперта, в этом бизнесе очень многое зависит от мастеров. При тестировании мастера она предложила обратить внимание на общительность, коммуникабельность и отношение к работе. «Проблема мастеров в том, что они техники - умеют делать маникюр и покрывать ногти лаком. Но, кроме этого, они должны уметь продавать дополнительные услуги. К сожалению, этому не учат нигде».

Кроме этого, Инна Коробейникова предложила способ, как бороться с текучкой: «У руководителя есть полгода для того, чтобы успеть подготовить замену каждому из специалистов. Как только мастера поймут, что им есть замена, их это будет стимулировать», - считает она.

Целый блок конференции был посвящен ответам на юридическое вопросы. Так, Анна ДУХОВА, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, рассказала собравшимся об основных санитарно-эпидемиологических требованиях в сфере защиты прав потребителей при предоставлении услуг предприятий индустрии красоты. Наталья ЯКОВЕНКО, начальник отдела контроля рекламы УФАС по Приморскому краю, - о соблюдениях требований федерального закона «О рекламе» в деятельности салонов. На вопросы собравшихся относительно применения трудового законодательства при найме, увольнении и обучении сотрудников ответил доцент кафедры трудового права ДВФУ Александр МИТЮШИН. Поправки 2014 года в законодательстве, регулирующем процессы в бьюти-индустрии, озвучила собравшимся аналитик Елена МОСКВИЧЕВА (Москва).

Сергей МАКСИМОВ, владелец сети клиник «Нефертити» (Хабаровск), поделился опытом создания сети клиник косметологии, сделав акцент на ошибках и находках. В своем выступлении он поднял вопросы подготовки администраторов, воровства персонала и клиентоориентированности. Он также высказал пожелание создать постоянно действующую площадку для руководителей салонов красоты и косметологических клиник, где бы они могли общаться и делиться своим опытом и находками.

«В этом году наше мероприятие стало более масштабным: участников стало больше, а обсуждаемые вопросы - более разнообразными, - подводит итоги мероприятия руководитель проекта, консультант Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех» Оксана ПТИЦЫНА. - В этом бизнесе все очень быстро меняется - появляются новые методики и материалы. Но вместе с этим растет и стремление руководителей применять современные технологии в ведении бизнеса, мотивации и обучении сотрудников - нас, как рекрутеров, это не может не радовать. Многие участники форума отмечают, что благодаря нашему мероприятию бизнес стал развиваться более стремительно».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.