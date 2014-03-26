Владивостоку прописали небоскреб

Наличие высотки должно придать центру города столичный вид

Чтобы город с претензиями на заметную роль в мире был интересным, он обязательно должен быть разным. В том числе и высотным. Как Гонконг, Сингапур, Нью-Йорк и прочие. Конечно, не весь, но в разумных пределах. А для Владивостока эта разумность диктуется еще и дефицитом земли. Если и мечтать о его будущем, то без небоскребов он просто немыслим.

И надо сказать, что понимание «необходимости высотности» сегодня есть и у градостроителей, и у политиков. И без политической воли, пожалуй, было бы невозможно в конце минувшего года решение о строительстве во Владивостоке на сопке Орлиное Гнездо 24-этажного жилого здания. В этом решении члены градосовета и глава города Игорь ПУШКАРЕВ были едины.

Тогда же, в ноябре, член градосовета, профессор международной академии архитектуры, почетный архитектор России Александр КАРЕПОВ высказал мнение, что на этом месте, в районе Некрасовского переулка, 17, можно было бы построить здание и в 30-40 этажей. Причина поддержки проекта очевидна: высотная застройка должна вершиться на самых центровых и видовых территориях города. В том числе и на вершинах его сопок. Ее присутствие на Орлиной сопке должно возвысить ее над большим вантовым мостом через бухту Золотой Рог, придать центру города столичный вид.

По его мнению, еще несколько новых высотных объектов с южной стороны сопки должны создать гармоничный архитектурный ансамбль, который «выровняет нарушенные после строительства моста пропорции центра города». Причем это высотное строительство не надо оценивать как чисто местную выдумку - еще в 1970-х годах в составе генплана города высотная застройка на сопке была предложена московскими архитекторами, и это предложение с тех пор кочевало из одной редакции генплана в другую. Когда же дело дошло до реализации этой интересной идеи, нашлись противники, считающие, что сопке надо оставить исторический вид. Хотя вопрос, конечно, интересный - какой вид сопки Орлиное Гнездо считать историческим: до основания поста Владивосток, к концу царского периода или к концу советского? Или ее исторический вид - это ее панорама, сложившаяся на 25 марта 2014 года?

А то, может быть, есть смысл поработать над обликом этой сопки до 2060 года, до 200-летия города, и уже тогда закрепить его как исторический и исключающий какие-либо изменения? Хотя нет предела совершенству.

Что касается видов с Орлиной сопки, то, вероятно, застройщикам есть смысл новые высотные объекты на ней венчать видовыми площадками, которые стали бы общедоступны и для горожан, и для туристов. Не говоря о высотном башенном сооружении, которое в будущем может заменить на сопке нынешнюю вышку и стать лучшей точкой обзора города. Такая, довольно высокая башня, как и несколько других высотных объектов, предлагалась в рамках концепции застройки верхней части сопки, которую градосовет Владивостока рассматривал около полутора лет тому назад.

Кстати, еще раз, наверное, стоит напомнить, что к началу 1990-х годов в городской администрации и тогда еще городском Совете, а не думе вынашивалась идея строительства на о. Русском полуторакилометровой в высоту Башни мира. Тогда это было фантастично. Теперь же вполне реально, и можно представить, как это было бы красиво и значительно в сочетании с нашими мостами, с тем, что сейчас уже построено и намечается к строительству на острове Русском. Хотя, если не ошибаюсь, самое высокое здание в мире, построенное в столице ОАЭ, пока не превышает в высоту 830 метров.

Думаю, что, в отличие от других крупных городов мира с едиными высотными центрами, для Владивостока в перспективе на то время, когда численность его населения подберется хотя бы к 2-3 миллионам, есть смысл реализовать строительство нескольких групп небоскребов в наиболее значимых местах города.

Может быть, уже не в первый раз повторюсь, но, на мой взгляд, это, конечно, должны быть успешно реализованные начавшиеся строительством проекты ЖК «Аквамарин» в районе бухты Федорова и нескольких высотных зданий в районе ул. Фастовской на Чуркине. Неплохо было бы включить группу небоскребов в уже осуществляющийся проект застройки жилого района «Патрокл», поставить ряд вдоль Босфора Восточного на полуострове Саперном, несколько - в районе ф. «Заря» и на Седанке при въезде в город с низководного моста на насыпной территории.

Конечно, наиболее приоритетным для высотного строительства во Владивостоке, как это было предложено генпланистами ОАО «Приморгражданпроект», должна стать сопредельная с сопкой Орлиное Гнездо территория вдоль Проспекта красоты. Однако «высотная сказка Владивостока» должна опираться на общественное мнение. И если оно будет против, как это видно по ситуации с Орлиной сопкой, то и с замахом стать «мировым городом» ничего не выйдет.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.