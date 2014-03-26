www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

Старый аэровокзал Владивостока выставлен на продажу

26 Марта 2014, 14:20 | Владивосток

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) хочет выручить за объекты старого аэровокзального комплекса (ныне терминал А) 300 млн рублей. Год назад аэровокзальный комплекс оценивался в 550 млн рублей, но покупателей тогда не нашлось.

В первом лоте (торги назначены на 23 апреля) выставлены на продажу здание международного аэровокзала и земельного участка под зданием. Во втором лоте (торги состоятся 24 апреля) выставлены здание аэровокзала, земельного участка под ним и привокзальной площади (без здания международного аэровокзала и земельного участка под зданием). Каждый лот является неделимым, то есть частичная покупка имущества по лоту не допускается. Ранее планировалось, что терминал будет реконструирован под обслуживание будущих пассажиров игорной зоны «Приморье». Однако на данном этапе эти планы нереализуемы. «На современном этапе проект реконструкции терминала «Б» в целях его использования для обслуживания пассажиров игорной зоны не рассматривается в связи с отсутствием детально проработанного проекта и реальных инвесторов», - пояснили «Золотому Рогу» в ОАО «МАВ».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: МАВ  игровая зона  аэропорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru