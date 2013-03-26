В Приморье долг ЗАО "Крокус" на сумму 105,4 млн руб. реструктуризирован по мировому соглашению

25 марта Пятый арбитражный апелляционный суд Приморского края утвердил мировое соглашение ОАО «ДВЭУК» и ЗАО «Крокус Интернэшнл» о реструктуризации оплаты долга строителей перед энергетической компанией за поставку тепловой энергии на объекты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на о. Русский во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ранее арбитражный суд Приморского края удовлетворил в полном объеме иск ОАО «ДВЭУК» к ЗАО «Крокус Интернэшнл» о взыскании задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 года включительно. В суде апелляционной инстанции стороны достигли мирового соглашения, предусматривающего реструктуризацию оплаты долга в течение 2013 года.

В частности, ответчик обязуется погасить основной долг в размере 102,2 млн руб. тремя равными частями: до 1 сентября, до 1 ноября и до 31 декабря 2013 года. Также до конца текущего года должна быть выплачена пеня в размере 3,2 млн руб. за просрочку платежей, сообщил ZRPRESS.Ru Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК» (г. Владивосток)

Мировое соглашение не затрагивает второй иск ОАО «ДВЭУК» к ЗАО «Крокус Интернэшнл», поданный в арбитражный суд Приморского края 29 января 2013 года. Согласно исковому требованию с ответчика взыскивается задолженность в размере 98,7 млн руб. за поставку тепловой энергии в 4 квартале 2012 года, а также пеня в размере 2,6 млн руб. Очередное заседание суда по данному иску назначено на 29 апреля 2013 года.

ЗАО «Крокус Интернэшнл» (Crocus International) выступает генеральным подрядчиком строительства на о. Русский объектов ДВФУ, которые стали местом проведения делового саммита АТЭС-2012.

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» ответственно за строительство энергоинфраструктуры о. Русский, в том числе трех мини-ТЭЦ, а также распределительных сетей тепло- и электроснабжения.

Досье "Золотого Рога"

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока России. Компания была создана в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России». В настоящий момент ОАО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Объем инвестиционной программы компании в 2008-2011 гг. составил 25,559 млрд руб., в 2012 г. – 17,633 млрд руб. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 38,342 млрд руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.