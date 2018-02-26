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Бизнес Владивостока задолжал бюджету города астрономическую сумму
26 Февраля 2018, 15:50 | Владивосток
Она сопоставима с городским бюджетом на 2018 год
Владивостока Виталий Веркеенко провел очередную встречу с жителями города. В ней также принял участие председатель гордумы Андрей Брик, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На встрече глава Владивостока, в частности, сообщил, что арендаторы городского имущества на сегодняшний день задолжали муниципальному бюджету более 6 млрд рублей. Это касается только платежей за аренду. Напомним, что на 2018 год бюджет приморской столицы составит 9 млрд рублей.
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