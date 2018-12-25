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Через Владивосток проследовало оборудование для китайского автозавода

25 Декабря 2018, 15:19 | Владивосток

FESCO предоставила клиенту полный комплекс логистических услуг

Транспортная группа FESCO доставило оборудование из Китая на строящийся в Тульской области завод Great Wall по выпуску автомобилей Haval. Общий объем перевезенных контейнеров превысил 2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнеры).

Доставка осуществлена в рамках контракта с ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского автопроизводителя Great Wall).

«Группа предоставила клиенту полный комплекс логистических услуг, включая разработку индивидуальных маршрутов транспортировки контейнеров: мультимодальную схему доставки в индустриальный парк «Узловая» из Шанхая через Владивосток и сухопутную из Тяньзиня через Монголию (пограничные переходы Эрлянь/Замын-Ууд/Наушки)», - поясняет FESCO.

Срок доставки по первому маршруту (через Владивосток) составлял 20-22 дня, по второму - 16 суток.

Для перевозки оборудования по сухопутному маршруту использовались собственные контейнеры и платформы FESCO, а также подвижной состав партнеров.

Тяжеловесное и негабаритное оборудование (прессовая линия, линии штамповки, покраски, штамповочного оборудования для производства кузовных деталей) доставлялось тремя партиями общей массой 3 тыс. тонн.

Грузы транспортировались из портов Китая в порт Бронка, откуда две партии были перевезены на строительную площадку автотранспортом, а третья, включавшая в себя прессовую линию, по специальному проекту - на барже в речной порт Коломны, откуда после разгрузки при помощи специальной портальной системы и модульных гидравлических прицепов - специализированным автотранспортом с автомобилями прикрытия и ГИБДД до пункта назначения.

Перевозка на строящийся завод Haval стала одним из крупнейших проектов, реализованных FESCO в сегменте проектной логистики в 2018 году.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Haval (суббренд компании Great Wall Motor) построил автомобильный завод в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован в начале 2019 года. На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия - 150 тыс. автомобилей в год - и увеличить уровень локализации до более чем 50%. Объем инвестиций составляет $500 млн. На предприятии будет работать 2,5 тыс. человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: контейнеры  китай  доставка  fesco  автозавод 



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