20% акций Дальневосточного морского пароходства "уплыли" в офшор

Компания Merbau Synergy Ltd. (Британские Виргинские острова) стала собственником 20,0003% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания компания транспортной группы FESCO).

4 декабря 2012 года Merbau Synergy Ltd. приобрела 393 млн 705 тыс. 806 акций (13,3403% уставного капитала) ДВМП, 13 декабря компания получило право распоряжаться еще 196 млн 552 тыс. 053 акций (6,66% уставного капитала).

Напомним, что "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продали 56% ДВМП группе "Сумма" и GHP-Group. Кому принадлежит Merbau Synergy Ltd. - не известно.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.

Группа "Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин МАГОМЕДОВ.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".