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20% акций Дальневосточного морского пароходства "уплыли" в офшор

25 Декабря 2012, 18:52 | Владивосток

Компания Merbau Synergy Ltd. (Британские Виргинские острова) стала собственником 20,0003% акций ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания компания транспортной группы FESCO).

4 декабря 2012 года Merbau Synergy Ltd. приобрела 393 млн 705 тыс. 806 акций (13,3403% уставного капитала) ДВМП, 13 декабря компания получило право распоряжаться еще 196 млн 552 тыс. 053 акций (6,66% уставного капитала).

Напомним, что "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продали 56% ДВМП группе "Сумма" и GHP-Group. Кому принадлежит Merbau Synergy Ltd. - не известно.

Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Группа владеет 44 судами общим водоизмещением 788 тыс. тонн и 19 тыс. грузовых вагонов.

Группа "Сумма" объединяет активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы почти в 40 регионах РФ и за рубежом работает более 10 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин МАГОМЕДОВ.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: акции  ДВМП  покупка 



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Комментарии

  • Псевдоним19:53, 25.12.2012#

    вот так вот уплывают пароходы. . . .

  • Псевдоним19:56, 25.12.2012#

    Славный город моряков и рыбаков стал городом лоточников и чурбанов

  • Псевдоним20:02, 25.12.2012#

    эхе-хе. . . русские, что ж вы такие лохопеты? что будет у ваших детей? дыра в кармане

  • Псевдоним20:11, 25.12.2012#

    Не ной, за своими детьми лучше следи

  • sfvs20:13, 25.12.2012#

    А мне насрать:), пусть уплывают! Всё уплыло ещё в 1917 году:), а может ещё раньшн!

  • Псевдоним20:20, 25.12.2012#

    Ты помнишь как это все уплыло в 1917 году? Или бабка на заваленке рассказал?

  • Генерал Шер20:18, 25.12.2012#

    Очень грустно! Когда-то учился в ДВВИМУ. работал в ДВМП, СМП, гордился нашим флотом, особенно ледокольным. А тут откуда ни возмись, какая-то чурка вдруг стала владельцем всего пароходства. Лохопеты мы, это точно. Но когда-то такие же лохопеты сделали революцию и басмачам пипец пришел. Я за революцию, пора

  • Псевдоним20:21, 25.12.2012#

    Значить помните эпопею с акцианированием флота, порта и других активов. Вот от туда все и пошло. Теперь гордиться нечем.

  • Псевдоним21:01, 25.12.2012#

    глупенький, не знаешь как обесценить акции? Есть понятие выпуск второй, третий, четвертый. И те акции которые выдали морякам - на сегодня, если еще остались в руках, пшик!

  • Горожанин20:45, 25.12.2012#

    Да что вы раскудахтались? суда уже давно выведены под чужие флаги а то что осталось под флагом России , металлолом. Вспомнить теплоход с гордым названием РУСЬ а флаг Камбоджа. Слава богу этот позор куда то пропал, а то смотреть тошно было.

  • Псевдоним18:26, 27.12.2012#

    Пароход Русь на балтике трудится если не ошибаюсь и неплохо даже.

  • Крестьянин21:00, 25.12.2012#

    Российского флота уж нет!Есть Комбоджийский и Монгольский за распилами и конструкторами. Все хорошее давно продано.

  • iutuitutiu18:21, 27.12.2012#

    "Merbau Synergy Ltd. - не известно" почему не известно?, всё изестно, тому же Генералову и пренадлежит:) А вы чё думали иностранцам отдали:) не. . . они же сами себе наподставные компании и переводят. Эх. . . наивный народ в России:)

  • Псевдоним18:28, 27.12.2012#

    Не Генералову а Магомедову и "Ко" принадлежит, Магомед купил компанию а активы в офшор вывел что тут не понятного.

  • Псевдоним18:34, 27.12.2012#

    А вы как хотели, чтоб активы тут остались и их разворовали, правильно Магомед и сделал, что вывел активы, только лоханулся он приобретением пароходства, потеряет он денег на нем нехило.

  • Псевдоним18:25, 27.12.2012#

    ДВМП не стало сразу после равала СССР и продажи судов, из 256 судов сейчас осталось 20, уже меньше походу. Сейчас ДВМП это просто четыре красивые буквы и все, нихера там нет, очень жаль моряков которые там еще работают, они достойны лучшего, но не ДВМП.

  • RR20:46, 28.12.2012#

    Самое интересное умалчивается, большая часть судов уже попилена на гвозди в Аланге, например недавно там разобрали на винтики т/х "Капитан Ман", хана пароходству. . .

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