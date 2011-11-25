В Приморском крае продемонстрируют интермодальное пассажирское сообщение Владивосток - аэропорт Кневичи

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 29 ноября начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым примут участие в демонстрационной поездке по маршруту интермодального пассажирского сообщения Владивосток - аэропорт Кневичи.

На Дальневосточной магистрали реализуется проект «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи», в рамках которого в сжатые сроки предусмотрено строительство участка новой железнодорожной линии, возведение вокзального терминала и железнодорожного моста над федеральной автотрассой, реконструкция на существующей линии технических обустройств, верхнего строения пути, платформ и остановочных пунктов.

Данный проект ОАО «Российские железные дороги» входит в подпрограмму «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком. В конце декабря по данному маршруту намечена экспериментальная поездка нового электропоезда повышенной комфортности ЭД-9М. Строительство пунктов посадки и высадки пассажиров будет завершено в мае 2012 года.



Реконструкция вокзального комплекса

на станции Владивосток – к июню 2012 г.

Проект включает оказание комплекса услуг авиапассажирам, в частности, предрейсовую регистрацию и прием багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока. Терминал будет иметь отдельно стоящее пассажирское здание, отдельную высокую боковую платформу с навесами, гостевую автостоянку на 44 парковочных места.

На конечной станции в аэропорту Кневичи возводятся крытая пассажирская платформа, пассажирское здание, переход-галерея с павильоном выхода непосредственно в здание аэропорта.

Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту «Кневичи» составит



48 минут с учетом промежуточных

остановок.

Отметим, что подобный вид перевозок в нашей стране организован только в двух городах - Москва и Екатеринбург, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Напомним, интермодальные пассажирские перевозки – это перевозки разными видами транспорта в едином комплексе оказания транспортных услуг. Проект «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи» предусматривает именно интермодальную перевозку пассажиров ускоренными электропоездами (аналог «Аэроэкспресс» в Москве) и не является скоростным пассажирским движением.