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В Приморском крае продемонстрируют интермодальное пассажирское сообщение Владивосток - аэропорт Кневичи
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 29 ноября начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым примут участие в демонстрационной поездке по маршруту интермодального пассажирского сообщения Владивосток - аэропорт Кневичи.
На Дальневосточной магистрали реализуется проект «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи», в рамках которого в сжатые сроки предусмотрено строительство участка новой железнодорожной линии, возведение вокзального терминала и железнодорожного моста над федеральной автотрассой, реконструкция на существующей линии технических обустройств, верхнего строения пути, платформ и остановочных пунктов.
Данный проект ОАО «Российские железные дороги» входит в подпрограмму «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2008-2012 годы» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».
Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком. В конце декабря по данному маршруту намечена экспериментальная поездка нового электропоезда повышенной комфортности ЭД-9М. Строительство пунктов посадки и высадки пассажиров будет завершено в мае 2012 года.
Реконструкция вокзального комплекса
на станции Владивосток – к июню 2012 г.
Проект включает оказание комплекса услуг авиапассажирам, в частности, предрейсовую регистрацию и прием багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока. Терминал будет иметь отдельно стоящее пассажирское здание, отдельную высокую боковую платформу с навесами, гостевую автостоянку на 44 парковочных места.
На конечной станции в аэропорту Кневичи возводятся крытая пассажирская платформа, пассажирское здание, переход-галерея с павильоном выхода непосредственно в здание аэропорта.
Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту «Кневичи» составит
48 минут с учетом промежуточных
остановок.
Отметим, что подобный вид перевозок в нашей стране организован только в двух городах - Москва и Екатеринбург, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Напомним, интермодальные пассажирские перевозки – это перевозки разными видами транспорта в едином комплексе оказания транспортных услуг. Проект «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи» предусматривает именно интермодальную перевозку пассажиров ускоренными электропоездами (аналог «Аэроэкспресс» в Москве) и не является скоростным пассажирским движением.
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