Имя нового гендиректора аэропорта "Владивосток" станет известно 21 ноября

Акционеры ОАО "Международный аэропорт "Владивосток" (МАВ) на внеочередном собрании 21 ноября рассмотрят вопрос о назначении гендиректора.

Собрание будет проводиться в заочной форме.

Напомним, что гендиректор АО "МАВ" Максим ЧЕТВЕРИКОВ, возглавлявший аэропорт с 13 февраля 2009 года, покинул компанию по официальной версии в связи с окончанием трудового контракта. И.о. гендиректора АО "МАВ" назначен Игорь ЛУКИШИН, до этого занимавший должность заместителя гендиректора по производству.

Госпакет акций аэропорта в размере 52,156% передан в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Крупнейшим частным акционером аэропорта "Владивосток" является ЗАО "Кварц-Инвест" (16,8% акций), еще 12,458% принадлежат ЗАО "Дальневосточная страховая компания", 5,908% - ООО "Аэро-Груз".

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, уход Максима Четверикова может свидетельствовать о передаче аэропорта в новые руки. В частности, интерес к управлению аэропортом Владивосток сохраняет компания "БазЭл Аэро", в ведении которой находятся аэропортовые активы "Базового Элемента" Олега ДЕРИПАСКИ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.