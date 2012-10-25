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Аэропорт Владивостока переходит на зимнее расписание

25 Октября 2012, 14:02 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Зимнее расписание аэропорта Владивостока начинает работать с 28 октября. В новом зимнем сезоне из аэропорта Владивостока будут осуществляться рейсы более чем по 30 внутренним и международным направлениям.

На московском направлении ежедневно будут выполняться четыре рейса на широкофюзеляжных воздушных судах - три рейса в день Владивосток-Шереметьево (а/к «Аэрофлот») и один рейс Владивосток-Домодедово (а/к «Трансаэро»). Это позволит авиапассажирам выбирать наиболее удобное для них время вылета и прилета.

Авиакомпания «S7 Airlines» увеличивает частоту регулярных рейсов из Владивостока в Южно-Сахалинск до 6 рейсов в неделю.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит выполнять рейс Санкт-Петербург – Красноярск – Владивосток, который успешно выполняется с летнего сезона 2012 г.

Авиакомпания «Якутия» с 29 октября открывает еженедельный рейс Владивосток – Екатеринбург – Краснодар.

Авиакомпания «Владивосток Авиа» возобновляет рейсы из Владивостока в Благовещенск.

С зимнего сезона на приморский авиарынок приходит авиакомпания Asiana Airlines, которая с 16 ноября будет выполнять рейсы в Сеул.

Полеты в столицу Южной Кореи будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus A321.

Для удобства пассажиров до 5 рейсов в неделю увеличена частота полётов из Владивостока в Гонконг благодаря открытию авиакомпанией «S7 Airlines» третьего еженедельного рейса.

Впервые этой зимой жители и гости Приморья смогут летать беспосадочными рейсами на Сайпан. С 25 октября авиакомпания «Владивосток Авиа» открывает еженедельный чартерный рейс Владивосток - Сайпан. Полеты будут выполняться по четвергам на самолетах Airbus 320, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».

Досье "ЗР": ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (ОАО «МАВ») - занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2011 году количество обслуженных аэропортом пассажиров впервые составило 1 млн 457 тыс. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 30 направлений, полеты по которым совершают ведущие российские и азиатские авиакомпании. Аэропорт имеет допуск на прием всех типов воздушных судов и категорию II ИКАО. Уровень комфортности нового терминала соответствует стандарту «С» IATA. В период с 2009 по 2012 год в рамках подготовки Владивостока к приему саммита АТЭС в аэропорту проведена масштабная реконструкция. Основным акционером ОАО «МАВ» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (управляет 52,2 % акций Общества).

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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