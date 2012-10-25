Аэропорт Владивостока переходит на зимнее расписание

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Зимнее расписание аэропорта Владивостока начинает работать с 28 октября. В новом зимнем сезоне из аэропорта Владивостока будут осуществляться рейсы более чем по 30 внутренним и международным направлениям.



На московском направлении ежедневно будут выполняться четыре рейса на широкофюзеляжных воздушных судах - три рейса в день Владивосток-Шереметьево (а/к «Аэрофлот») и один рейс Владивосток-Домодедово (а/к «Трансаэро»). Это позволит авиапассажирам выбирать наиболее удобное для них время вылета и прилета.



Авиакомпания «S7 Airlines» увеличивает частоту регулярных рейсов из Владивостока в Южно-Сахалинск до 6 рейсов в неделю.



Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжит выполнять рейс Санкт-Петербург – Красноярск – Владивосток, который успешно выполняется с летнего сезона 2012 г.



Авиакомпания «Якутия» с 29 октября открывает еженедельный рейс Владивосток – Екатеринбург – Краснодар.



Авиакомпания «Владивосток Авиа» возобновляет рейсы из Владивостока в Благовещенск.



С зимнего сезона на приморский авиарынок приходит авиакомпания Asiana Airlines, которая с 16 ноября будет выполнять рейсы в Сеул.



Полеты в столицу Южной Кореи будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus A321.



Для удобства пассажиров до 5 рейсов в неделю увеличена частота полётов из Владивостока в Гонконг благодаря открытию авиакомпанией «S7 Airlines» третьего еженедельного рейса.



Впервые этой зимой жители и гости Приморья смогут летать беспосадочными рейсами на Сайпан. С 25 октября авиакомпания «Владивосток Авиа» открывает еженедельный чартерный рейс Владивосток - Сайпан. Полеты будут выполняться по четвергам на самолетах Airbus 320, сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».