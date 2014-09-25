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Во Владивостоке китайцы возьмут в свои руки железнодорожный вокзал
Взамен на строительство инвестор получит возможность развития коммерческих площадей
ОАО "РЖД" нашло первого инвестора в рамках программы развития вокзальных комплексов. Им станет ООО "Социальный строительный союз" (ССС), которое, по данным источников газеты "Коммерсантъ", де-факто представляет интересы крупной китайской корпорации.
Компания вложит не менее 11 млрд рублей в строительство транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала во Владивостоке. Взамен инвестор получит возможность развития коммерческих площадей. Общая стоимость проекта может составить около $1 млрд.
"РЖД" подписало декларацию о намерениях с ООО "ССС" по строительству во Владивостоке ТПУ и обустройству прилегающей к нему территории 19 сентября.
По соглашению, копия которого есть в распоряжении издания, РЖД и местные власти предоставят под проект землю и имеющийся имущественный комплекс, а ССС выделит средства и построит всю инфраструктуру. По оценке ДЖВ, стройка займет три-пять лет.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток
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