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Бизнес-семинар для малого и среднего бизнеса пройдет во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. 26 сентября с 14 до 16 часов во Владивостоке в Центре развития предпринимательства (ул. Запорожская, 77, 8 этаж) пройдёт семинар-совещание «Порядок и формы представления деклараций (декларирования) об объемах розничной продажи алкогольной продукции».
Участие в семинаре для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Владивостока бесплатное по предварительной регистрации.
Напомним, во Владивостоке при поддержке главы города Игоря Пушкарёва создан Центр развития предпринимательства. Его цель - оказание всесторонней поддержки представителям малого и среднего бизнеса. Предприниматели уже сейчас могут получить здесь бесплатную консультацию по ведению бизнеса, в том числе юридическую, повысить уровень правовых и профессиональных знаний, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
На базе центра проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы, в ходе которых представители предпринимательского сообщества смогут обсуждать проблемы и выстраивать пути их решения. В конечном итоге деятельность центра призвана помочь успешному развитию бизнеса во Владивостоке, в том числе, в производственной сфере, а также реализации инвестиционных проектов.
Контактный телефон: (423) 2606-803, адрес электронной почты: crp_vl@list.ru.
"Золотой Рог".
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