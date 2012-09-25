Бизнес-семинар для малого и среднего бизнеса пройдет во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября, ZRPRESS. 26 сентября с 14 до 16 часов во Владивостоке в Центре развития предпринимательства (ул. Запорожская, 77, 8 этаж) пройдёт семинар-совещание «Порядок и формы представления деклараций (декларирования) об объемах розничной продажи алкогольной продукции».

Участие в семинаре для субъектов малого и среднего предпринимательства г. Владивостока бесплатное по предварительной регистрации.

Напомним, во Владивостоке при поддержке главы города Игоря Пушкарёва создан Центр развития предпринимательства. Его цель - оказание всесторонней поддержки представителям малого и среднего бизнеса. Предприниматели уже сейчас могут получить здесь бесплатную консультацию по ведению бизнеса, в том числе юридическую, повысить уровень правовых и профессиональных знаний, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На базе центра проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы, в ходе которых представители предпринимательского сообщества смогут обсуждать проблемы и выстраивать пути их решения. В конечном итоге деятельность центра призвана помочь успешному развитию бизнеса во Владивостоке, в том числе, в производственной сфере, а также реализации инвестиционных проектов.

Контактный телефон: (423) 2606-803, адрес электронной почты: crp_vl@list.ru.

"Золотой Рог".