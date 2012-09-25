Администрация Владивостока открыла Центр развития предпринимательства

Жизнь тех, кто уже занимается бизнесом или только планирует начать свое дело, теперь станет значительно проще – во Владивостоке начал работу Центр развития предпринимательства. Эта новость особенно приятна еще и потому, что возглавила Центр Марина ШЕМИЛИНА – предприниматель с 17-летним стажем, известная в Приморье своей активной общественной работой в области защиты интересов малого и среднего бизнеса.

К созданию во Владивостоке Центра, где предприниматели могли бы получить полную и всестороннюю поддержку, администрация Владивостока планомерно шла на протяжении последних нескольких лет. Это и неудивительно - в краевом центре малый и средний бизнес вносит в развитие экономики существенный вклад: от 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 11 тысяч малых и 95 средних предприятий в бюджет города поступает до 12% налоговых платежей! И власть заинтересована в том, чтобы эта цифра только увеличивалась.

Именно для этих целей администрацией Владивостока был разработан целый ряд программ, позволивших значительно улучшить условия ведения бизнеса: с 2009 года работает целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владивостоке», в рамках которой предприниматели могут получить как финансовую, так и консультационную, и информационную поддержку; целый комплекс мер был предпринят для снижения коэффициентов функционального использования земли, введены понижающие коэффициенты по арендной плате для субъектов малого и среднего бизнеса при пользовании муниципальными зданиями и сооружениями и т.д. Теперь на этом пути сделан еще один очень важный шаг - во Владивостоке, в новом современном бизнес-центре, расположенном в пяти минутах езды от центра города по новому мосту через бухту Золотой Рог, впервые открыт Центр развития предпринимательства.

О том, какие цели ставит перед собой Центр в интервью «ЗР» рассказала Марина Шемилина.

- Марина Анатольевна, общественной работой в области поддержки предпринимательства вы занимаетесь довольно давно, и многого уже удалось добиться – инфраструктура для бизнеса постепенно развивается. Чем услуги Центра будут отличаться от тех, что оказывают юридические и консалтинговые компании?

- О необходимости создания такого Центра предприниматели говорят давно, и я очень рада, что нынешняя администрация во главе с Игорем ПУШКАРЕВЫМ поддержала эту инициативу и нашла возможность создать его. На рынке действительно работает достаточно много организаций, которые оказывают поддержку бизнесу. Но эти услуги платные. Не каждый начинающий предприниматель может себе позволить их оплатить. Поэтому наши консультации будут для предпринимателей Владивостока абсолютно бесплатными. Единственное, что мы просим предпринимателей сделать «на входе» – это заполнить анкету, в которой указывается вид бизнеса и круг особенно актуальных вопросов. Предприниматели, надо сказать, с удовольствием это делают – за неполный месяц работы в нашей базе уже около 5 000 предпринимателей.

- Теперь несколько слов о том, чем будет заниматься Центр?

- Мы работаем по двум основным направлениям. Первое – это информационно-консультационная работа, которая обращена к предпринимателям. Второе – аналитическая работа. Наше тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом дает нам возможность нарабатывать аналитику и передавать ее администрации Владивостока. Это позволит оптимизировать нормативную базу, поможет в корректировке различных программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Сегодня, что греха таить, многие программы, нормативные акты разрабатываются больше интуитивно, наощупь. И в этом нет вины власти – хорошей аналитики по вопросам малого и среднего бизнеса просто негде взять. Да, все организации стоят на учете в налоговой инспекции, но они даже не разбиты по отраслям – перед налоговиками сугубо фискальные задачи. Есть, конечно, статистика. Но специфика работы этого органа такова, что результаты могут быть получены только спустя достаточно большое количество времени. Например, сплошное обследование малого бизнеса было проведено в прошлом году, а результаты мы получили практически через год. За это время ситуация в этой сфере может кардинально измениться – это самый мобильный вид бизнеса.

- Консультации предприниматели смогут получить по самым разным вопросам?

- Наш Центр отличается тем, что мы оказываем именно комплексные консультации. Например, к нам обращается начинающий предприниматель по вопросу открытия бизнеса. Мы не просто помогаем ему оформить соответствующие документы, но и дадим разъяснения, какая из форм налогообложения будет для него наиболее выгодна, рассказываем, как он будет отчитываться по той или иной системе.

Кроме этого, мы познакомим его с программами и поможем воспользоваться льготами по аренде муниципального помещения, получить грант, подать документы на возмещение лизинговых платежей и процентной ставки по кредиту, присоединиться к технологическим сетям и т.д. Ни одна юридическая организация не имеет столько информации по всему спектру предпринимательской деятельности. В консультациях участвуют все наши специалисты – юристы, экономисты, бухгалтеры. Я сама стараюсь принимать в них участие – пройдя довольно непростой предпринимательский путь, сейчас готова делиться своим опытом, и мне очень хочется, чтобы люди проще входили в бизнес, чтобы они были более свободны от организационных вопросов, могли направить свою энергию на развитие бизнеса.

- Предпринимательскому сообществу консультации, безусловно, нужны, но, кроме этого, нужны еще дискуссионные площадки, на которых можно обсудить проблемы, поделиться опытом. Такую деятельность Центр планирует?

- Еще одна особенность нашего Центра в том, что мы имеем собственный оборудованный конференц зал. Теперь у предпринимателей Владивостока появилось место, где они могут собираться для проведения круглых столов и дискуссий. Кроме этого, мы будем организовывать для предпринимателей различные семинары и тренинги. Причем для проведения обучающих мероприятий мы готовы по запросу предпринимателей пригласить специалистов из вузов, властных структур, предпринимателей с большим стажем. На 25 сентября уже запланирован первый семинар. Он будет посвящен бизнес-планированию. Эта тема актуальна абсолютно для всех, поэтому с нее и решили начать. Целый ряд мероприятий уже запланирован на октябрь. В дальнейшем мы рассчитываем, что каждую неделю у нас в Центре будут проходить различные тренинги, круглые столы, семинары и дискуссии.

- А готовы ли специалисты Центра выезжать к предпринимателям?

- На прошлой неделе мы провели первую выездную встречу с предпринимателями на рынке «Самоцветы». На нее собралось более 30 предпринимателей. С нового года у нас вступает в действие новая система налогообложения в виде патента. Для предпринимателей, работающих на рынках (это в основном микробизнес с численностью работающих до 15 человек) эта система должна быть очень интересной. Поэтому мы подробно рассказали об ее особенностях, ответили на интересующие предпринимателей вопросы. Так что такая схема работы не только возможна, она уже реально работает.

- Марина Анатольевна, предприниматели хорошо знают вас по работе Общественного Совета предпринимателей Приморья. Ваше новое назначение руководителем Центра позволит вам продолжить общественную работу?

- Я остаюсь председателем Общественного Совета предпринимателей Приморья и заместителем председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Приморского края. И я уверена в том, что моей настоящей работе это только на пользу. Например, тот же закон о патенте, о котором мы рассказывали предпринимателям Владивостока, мы обсуждали на Совете при Губернаторе, и Общественный Совет предпринимателей Приморья подал в предложенный исполнительной властью проект большое количество поправок. Большая часть из них была принята. Кстати, по опыту моей работы могу сказать, что предложения предпринимателей властью принимаются – то есть конструктивный диалог уже налажен. Так что теперь самое время предпринимателям проявлять активность, высказывать свое мнение, обсуждать острые темы. Условия для этого созданы.

Центр развития предпринимательства работает по адресу:

г. Владивосток, ул.Запорожская, 77 (8-й этаж, офис 810).

Тел. 260-68-03. Эл. адрес: crp_vl@list.ru

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».