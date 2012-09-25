Операторы "сотовой четверки" в погоне за четвертым поколением

Операторы «большой сотовой четверки» пытаются застолбить нишу в стандарте LTE - поколении мобильной связи с высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. На данном этапе, до развертывания собственных сетей четвертого поколения, претенденты вынуждены кооперироваться с ООО «Скартел» (работает под брендом Yota), уже запустившей сеть LTE в ряде регионов.

В июле 2012 года частоты для строительства сетей четвертого поколения (LTE) выиграли на конкурсе ОАО «Мобильные ТелеСитемы» (МТС), «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и «Ростелеком», причем часть этих частот еще предстоит расчистить. Еще до этого частоты для LTE получили «Скартел», «Основа телеком» и «Антарес».

Досье "ЗР"

К четвертому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных подвижным абонентам со скоростью, превышающей 100 Мбит/с. Long Term Evolution (LTE) - проект разработки стандарта усовершенствования технологий мобильной передачи данных. Скорость передачи данных по стандарту 3GPP LTE в теории достигает 326,4 Мбит/с (демонстрационно 1 Гбит/с на оборудовании для коммерческого использования) на прием (download) и 172,8 Мбит/с на отдачу (upload); в стандарте же прописано 173 Мбит/с на прием и 58 Мбит/с на отдачу. Звонок или сеанс передачи данных, инициированный в зоне покрытия LTE, технически может быть передан без разрыва в сеть3G или в GSM/GPRS/EDGE. Таким образом, развитие сетей LTE возможно на уже развитых сетях операторов GSM, что заметно снижает стоимость развертывания сети.

В очереди на прием к Yotа

«Скартел» завершил прием заявок от операторов связи, желающих работать на сети LTE компании по модели MVNO (виртуальный мобильный оператор), в рамках заявленной в начале августа оферты. Заявок оказалось больше, чем ожидал «Скартел». В рамках оферты к Yota поступили заявки на заключение как федеральных (на все сети компании), так и региональных (по отдельным федеральным округам) контрактов.

В августе Yota опубликовала условия сотрудничества для потенциальных виртуальных операторов на своей сети. С 7 августа по 7 сентября виртуальные операторы могли подать заявки на заключение со «Скартелом» двух видов контрактов - федерального или регионального. В первом случае претендент должен оплатить гарантированную стоимость договора сроком до 31 декабря 2014 года в размере не менее $150 млн. Региональный контракт предполагает оплату договора сроком действия до конца 2014 года в размере не менее $70 млн в Центральном федеральном округе и не менее $20 млн - в других округах. Оплата договора, как федерального, так и регионального, включает в себя платеж за подключение и интеграцию с сетью «Скартела» одного кода оператора и платежи за пользование сетью, рассчитываемые по цене 4 тыс. 720 рублей за 1 Мбит/с.

Ранее «Скартел» сообщал, что ее сеть технически позволяет обеспечить работу на ней в совокупности 4 операторов. Учитывая, что на LTE-сети Yota уже работают сама компания и ее партнер - ОАО «Мегафон» (входит в один холдинг с Yota), по итогам подключиться к сети «Скартела» могут только два виртуальных оператора на федеральном уровне (либо по два оператора на каждых из округов).

Федеральную заявку в рамках оферты подали «Ростелеком», МТС и «ВымпелКом». Однако условия сотрудничества, несмотря на то, что в оферте параметры контракта прописывались, до сих пор обсуждаются.

«ЗР» обратился к оператором с вопросом о их планах по развитию LTE на Дальнем Востоке.

«Ростелеком» может стартовать во Владивостоке

ОАО «Ростелеком» прорабатывает два направления возможного развития LTE на Дальнем Востоке. Первый - собственное строительство по полученным лицензиям. Уже сделаны примерные расчеты по Владивостоку и Хабаровску, но вопрос еще не решен. К тому же возникает проблема расчистки спектра частот.

Второй вариант - MVNO со «Скартелом». По сведениям «ЗР», в настоящее время идут переговоры по стоимости договора MVNO.

«Какой регион окажется первым, сказать пока нельзя. Но поскольку готовой инфраструктуры больше во Владивостоке, то, вероятнее всего, пилот будет именно там. Но это всего лишь вероятность. Окончательное решение не принято», - сообщил «ЗР» начальник отдела по связям со СМИ департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Петр МАКСИМОВ.

МТС расставляет приоритеты

В июле 2012 года МТС стала одним из победителей конкурса Роскомнадзора на получение частот для оказания услуг связи стандарта LTE в России. Параллельно с работой по подготовке к развертыванию собственной сети LTE в регионах России, МТС ведет переговоры со «Скартелом» о заключении федерального соглашения о начале эксплуатации сети на условиях MVNO. В конце августа МТС подписала договор о создании со «Скартелом» MVNO-оператора в Казани и запустила в городе сеть LTE. Задача этого контракта - проверить все аспекты взаимодействия в рамках переговоров о федеральном соглашении.

В сентябре первая собственная сеть «четвертого поколения» МТС была запущена в столичном регионе. Что касается регионов Дальнего Востока, то вопрос о сроках запуска LTE в них будет решаться индивидуально, исходя из потенциального спроса и, соответственно, коммерческой целесообразности. На сроки запуска также будет влиять объем необходимой конверсии в конкретных городах. В МТС подчеркивают, что сеть на Дальнем Востоке уже сегодня является LTE-ready, то есть готова для запуска 4G в кратчайшие сроки с переходом между GPRS, UMTS и LTE.

«При этом очевидно, что услуги в сети LTE на Дальнем Востоке в ближайшее время не могут стать массовыми, - отмечает пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Сергей СТАНОВКИН. - С другой стороны, спрос на услуги в сети 3G продолжает расти, в том числе за счет дальнейшего увеличения проникновения абонентских 3G-устройств. В этой ситуации целесообразно расставить приоритеты - в настоящий момент МТС увеличивает скорости передачи данных в рамках расширения сети 3G, и параллельно готовит инфраструктуру под LTE, инвестируя в развитие ВОЛС в регионе».

Если в начале года сеть МТС на Дальнем Востоке поддерживала скорости до 21 Мбит/с, то уже сейчас этот показатель вырос в два раза. Во Владивостоке скорость передачи данных в сети «третьего поколения» сейчас достигает 42 Мбит/с (технология DC-HSDPA), что сопоставимо со скоростью передачи данных в сети 4G.

«ВымпелКом» готовит транспортную сеть

«ВымпелКом» находится в процессе переговоров со «Скартелом» по реализации модели MVNO, но финальные договоренности еще не достигнуты. «При этом мы обладаем собственной лицензией на LTE и, безусловно, будем двигаться в рамках лицензионных обязательств, а возможно и с опережением. Более конкретный список регионов, где будут строиться и запускаться первые фрагменты сети LTE, пока называть преждевременно. При этом мы достаточно давно ведем интенсивную работу по оптимизации сети в регионах по подготовке ее к запуску LTE - ко всему закупаемому новому оборудованию предъявляются технические требования по поддержке LTE. Нашим приоритетом сейчас является создание во всем регионе современной транспортной сети, способной передавать значительно большие объемы трафика», - говорит старший менеджер по связям с общественностью Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Константин СОЛОХИН.

По его словам, вопрос инфраструктуры является на Дальнем Востоке основным, и его решение создаст основу для полномасштабного и полноценного внедрения LTE во всем регионе. Поэтому значительно число проектов по развитию транспортной сети реализуется операторами связи совместно, как, например, строительство магистрального канала Красноярск-Владивосток, подводного ВОЛС «Сахалин-Магадан-Камчатка», расширение сети зоновых ВОЛС.

Одновременно с этим проводится модернизация сети 3G: во Владивостоке, Хабаровске и в других городах в сети «Билайн» запущена технология HSPA+, которая позволила на 50% увеличить максимальную скорость и приблизить ее к возможностям сетей четверного поколения. Поддержку технологии HSPA+ имеет все большее число смартфонов, что делает ее потенциально более востребованной.

В «ВымпелКоме» отмечают, что ожидать быстрого проникновения LTE не стоит.

«По опыту европейских операторов взрывного роста абонентов, использующих LTE, в краткосрочной перспективе не ожидается, так как на рынке отсутствуют в массовом распространении абонентские устройства с поддержкой LTE, а этот фактор является решающим в скорости проникновения технологии на рынок. Мы ожидаем появления более широкого ассортимента доступных по цене LTE-устройств - от модемов и роутеров до смартфонов и планшетов - не ранее 2013 года», - пояснил Константин Солохин.

Досье "ЗР"

Веб-аудитория в России, по данным Минкомсвязи РФ, на начало 2012 года составила 70 млн человек и продолжает увеличиваться. По количеству пользователей интернета Россия вышла на первое место в Европе, которое ранее занимала Германия и на шестое место в мире. Первое место в мире по этому показателю по-прежнему занимает Китай, где веб-пользователей более 500 млн человек. В первую пятерку также вошли США, Япония, Индия и Бразилия. По результатам опроса ВЦИОМ, проведенного 31 марта - 1 апреля 2012 года, интернетом пользуется 58% россиян (в апреле 2011 года - 53%). Во всемирную сеть ежедневно выходят 38% пользователей (в абсолютных числах это - 46 млн. россиян), раз в неделю - 13%, раз в месяц - 5%, не менее раза в полгода - 2% (в сумме 58%). 91% российских веб-пользователей не менее одного раза в неделю используют интернет для видео-сервисов (загружают или передают), говорится в исследовании компании IBM, в котором были учтены как сервисы потокового видео (Ivi.ru, «ВКонтакте» и др.), так и порталы YouTube и RuTube.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».