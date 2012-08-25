Из ДВЖД выделят Дирекцию инфраструктуры

Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО «РЖД» - с 1 октября 2012 года выведет из своего состава крупнейший производственный блок - Дирекцию инфраструктуры, сообщил начальник ДВЖД Михаил ЗАИЧЕНКО.

«В течение последних лет многоуровневая система управления переформирована в вертикально интегрированную структуру по ключевым видам деятельности. Создается последняя компания - Дирекция инфраструктуры, в которую войдут службы, выполняющие эксплуатационную работу: путейцы, энергетики, вагонники, структуры, которые поддерживают служебные и социальные объекты», - сказал Михаил Заиченко.

Начальник дороги подчеркнул, что при проведении масштабной реорганизации железнодорожного транспорта дорога не утратила своей ключевой роли в стабильном обеспечении экономики Дальневосточного региона в перевозках.

«Дальневосточный капитал».