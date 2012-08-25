«Ренова» нацелилась на аэропорт Владивосток

Группа компаний «Ренова» (контролируется Виктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ) заинтересована в покупке ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ), сообщил председатель совета директоров группы Евгений ОЛЬХОВИК.

Отметим, что «Ренова» сформировала крупный аэропортовый холдинг с общим пассажиропотоком трех аэропортов - Кольцово (Екатеринбург), Стригино (Нижний Новгород) и Курумоч (Самара) - более чем 5,5 млн пассажиров в год. «Ренова» планирует создать управляющую компанию «Аэропорты регионов» для управления аэропортами.

Ранее теперь уже бывший министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН говорил, что в числе претендентов на аэропорт Владивостока выступают «БазЭл Аэро», «Новапорт» и владельцы Хабаровского аэропорта.

«Дальневосточный капитал».