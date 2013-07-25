Индийцы хотят напоить Владивосток чаем

Интерес индийских компаний к Владивостоку и региону в целом после саммита АТЭС значительно возрос, сообщил генеральный консул Индии во Владивостоке господин Панде РАКЕШ на встрече с журналистами. Если раньше основной объем торгового оборота между нашими странами был связан с европейской частью России, то в ближайшие годы ситуация должна поменяться, выразил надежду генконсул.

В ближайшие месяцы регион планируют посетить председатель Совета по чаю Индии, представители фармацевтической отрасли и делегация индийских торгово-промышленных палат. Приоритетные статьи экспорта для индийского бизнеса – это продукция фармацевтической и химической отраслей, а также сельского хозяйства. В свою очередь, Индия заинтересована в российских энергоносителях и военной технике.

Продолжая тему сотрудничества в сфере науки и образования, генконсул отметил, что сегодня индийские ученые активно сотрудничают с Институтом геологии ДВО РАН, а индийские абитуриенты уже проявляют интерес к ДВФУ. Здесь играет роль не только качество образования, но и то, что ряд дисциплин для иностранных студентов, как заверили представители вуза, будут преподаваться на английском языке, подчеркнул Панде Ракеш.

По его данным, на сегодняшний день в российских вузах обучаются порядка 5 тыс. индийцев, из них около 90% - на медицинских специальностях и 10% - на технических.

Елена ВОЛКОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.