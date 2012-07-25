Споры предпринимателей во Владивостоке решаются… с помощью уголовных дел

Решений арбитража недостаточно, чтобы определиться с правом собственности на землю и имущество. Споры предпринимателей во Владивостоке о праве собственности на землю и имущество все чаще разрешаются «с помощью» уголовных дел. Бывшие «товарищи по бизнесу» не удовлетворяются решениями арбитражных судов и обвиняют друг друга в уголовных преступлениях с целью дальнейших пересмотров результатов арбитража.

К экспертам Всероссийской антикоррупционной общественной сети «Чистые руки без границ», проводившим прием граждан Владивостока 6, 7 и 8 июня этого года, обратилась с жалобой местная предпринимательница Светлана МАХОНИНА – директор ООО «Сиа Фудс Компани». Текст этой жалобы недавно попал в распоряжение редакции РИА PrimaMedia.

Разлад между учредителями ООО «Дальвест», владеющего двухэтажным зданием по адресу ул. Сельская, 6а и, на правах аренды, земельным участком рядом со зданием, начался еще в 2006 году. Одного из учредителей – и его директора – Сергея ОХМАНЮКА несколько раз пытался сместить с должности «собрат по бизнесу» - гражданин ТОЛКАЧ.

По мнению представителей Охманюка, это было вызвано тем, что Сергей активно противодействовал незаконному строительству на территории ООО «Дальвест» автомастерской и цеха полиуретанового производства. Охманюк справедливо опасался того, что такая деятельность приведет общество к утрате земельного участка и к санкциям со стороны надзорных органов.

Все смещения с поста директора, впрочем, закончились ничем – несколько арбитражных судов признали решения об этом незаконными (в жалобе предпринимательницы Махониной, которая в настоящий момент по доверенности представляет интересы Сергея Охманюка, указаны номера соответствующих судебных решений).

Все изменилось в 2009 году, когда по заявлению Толкача против Охманюка было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество). По мнению следствия, в 2008 году Охманюк, на основании подложных документов, незаконно вывел Толкача из числа учредителей «Дальвеста», а долю его – 65% - передал обществу с ограниченной ответственностью.

Дело рассматривалось удивительно быстро, и уже в январе 2010 года Охманюк был осужден по статье 159 ч. 4 и приговорен к шести годам заключения и штрафу в 400 тысяч рублей. Что интересно, потерпевшие – учредители «Дальвеста» - от возмещения ущерба тогда отказались. Однако обратились в арбитраж - вывести Охманюка из состава учредителей, что и было сделано.

Это дело достаточно широко освещалось в местных печатных СМИ. На тенденцию решения споров хозяйствующих субъектов «неарбитражными методами» обращал внимание журналист «Дальневосточных ведомостей» Виктор БУЛАВИНЦЕВ.

Целую серию публикаций посвятило «делу «Дальвеста» и газета «Народное вече» Марии СОЛОВЬЕНКО, рассмотрев его во всех процессуальных подробностях.

Самое интересное в жалобе предпринимательницы Махониной то, что в настоящий момент отбывающий срок Охманюк является обвиняемым по еще одному уголовному делу по той же 159 статье и с теми же потерпевшими – учредителями «Дальвеста».

Дело в том, что, еще будучи учредителем и директором ООО «Дальвест», в 2005 году Охманюк заключил ряд инвестиционных договоров с ООО «Сиа Фудс Компани», владелицей которого как раз и является гражданка Махонина.

По договорам, «Сиа Фудс Компани» за свои средства осуществила ремонт двухэтажного здания на Сельской, 6а, надстроило над зданием мансарду. Кроме того, учредителям «Дальвеста» было выплачено денежное вознаграждение. За это инвестор получил права собственности на возведенную мансарду и три кабинета в самом здании.

Как сообщила агентству предпринимательница Махонина, остальные учредители «Дальвеста» в 2010 году неоднократно оспаривали эту сделку в арбитражных судах, однако безуспешно. Вместе с тем, по заявлению учредителя Толкача было возбуждено уголовное дело по поводу заключения инвестиционных договоров – в отношении того же Охманюка и по той же ст.159 (мошенничество).

Как заявила корр. РИА PrimaMedia при личной встрече предпринимательница, представляющая в этом деле не только свои интересы, но и интересы Охманюка, защита обвиняемого считает, что возбуждение дела и расследование были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями, прав обвиняемого и третьих лиц.

Собеседница агентства выразила уверенность в том, что это дело – изначально заказное, и преследует цель лишить ее законно полученного права собственности на помещения в здании по улице Сельской, 6а, а также окончательно «нейтрализовать» Охманюка, «навесив» на него еще один срок.

Предпринимательница аргументирует свою уверенность тем, что на нее уже выходили представители «потерпевшей стороны» с предложением продать им помещения за некую символическую цену. В этом случае потерпевшие якобы обещают прекратить в будущем всякое уголовное преследование Охманюка, его родственников и самой Махониной.

По словам Махониной, представители Всероссийской антикоррупционной общественной сети «Чистые руки без границ» обещали ей, что будут присутствовать на заседании Первореченского районного суда, где 27 июля этого года предполагается оглашение приговора обвиняемому.

Редакция РИА PrimaMedia планирует внимательно следить за развитием этого дела. По мнению редакции, в последнее время проблема решения споров хозяйствующих субъектов не в арбитраже, а «средствами» уголовного законодательства обострилась в Приморском крае.

"Золотой Рог".