Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Газпром" готов заплатить за обоснование инвестиций в завод СПГ во Владивостоке до 100 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. ОАО "Газпром" объявило запрос предложений на выполнение предынвестиционных исследований "Обоснования инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе г. Владивосток".
Начало работ - июль 2012 года, окончание работ - февраль 2013 года. При этом разработка обоснования инвестиций в полном объеме должна завершиться к ноябрю, а до февраля должен быть итоговый отчет по итогам проведения экспертизы.
Бюджет заказа - до 100,176 млн рублей с учетом НДС.
Подрядчик проведет анализ сырьевой базы, маркетинговый анализ перспективных рынков сбыта СПГ, предложит варианты мощности технологических линий и объема производства СПГ в зависимости от объемов поставок на целевые рынки.
В составе работы надо рассмотреть варианты используемой сырьевой базы Сахалинского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, а также их комбинации. Также необходимо проанализировать различные технологии сжижения газа с привлечением лицензиаров процессов для подбора оптимальной технологии.
Разработчик должен подсчитать затраты по проекту с точностью до плюс-минус 20% и сразу (!) разработать предложения по мерам государственной поддержки проекта. Расчеты выполняются при сценариях долгосрочных цен на нефть марки Brent на уровне $60, $75, $90 и $110 за баррель.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Акционеры ДЭК вновь остались без дивидендов
- Гендиректору ДЭК могут продлить полномочия
- Япония предложила Приморью постороить ветряные электростанции
- РАО ЭС Востока устанавливает котлы-утилизаторы на площадке ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке
- Во Владивостоке частично обесточен мост через бухту Золотой Рог
- К "Силе Сибири" скоро добавится "западный" маршрут
- Михаил Прохоров дотянулся до дальневосточной энергетики
- "Газпром" начал продвижение продукции завода по производству СПГ во Владивостоке
- Во Владивостоке строить ТЭЦ "Восточную" будет ЗАО "Энергоремонт"
- Во Владивостоке "Крокус" обязали расплатиться по долгам за тепло на о.Русский
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?