"Газпром" готов заплатить за обоснование инвестиций в завод СПГ во Владивостоке до 100 млн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. ОАО "Газпром" объявило запрос предложений на выполнение предынвестиционных исследований "Обоснования инвестиций в проект строительства завода СПГ в районе г. Владивосток".

Начало работ - июль 2012 года, окончание работ - февраль 2013 года. При этом разработка обоснования инвестиций в полном объеме должна завершиться к ноябрю, а до февраля должен быть итоговый отчет по итогам проведения экспертизы.

Бюджет заказа - до 100,176 млн рублей с учетом НДС.

Подрядчик проведет анализ сырьевой базы, маркетинговый анализ перспективных рынков сбыта СПГ, предложит варианты мощности технологических линий и объема производства СПГ в зависимости от объемов поставок на целевые рынки.

В составе работы надо рассмотреть варианты используемой сырьевой базы Сахалинского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, а также их комбинации. Также необходимо проанализировать различные технологии сжижения газа с привлечением лицензиаров процессов для подбора оптимальной технологии.

Разработчик должен подсчитать затраты по проекту с точностью до плюс-минус 20% и сразу (!) разработать предложения по мерам государственной поддержки проекта. Расчеты выполняются при сценариях долгосрочных цен на нефть марки Brent на уровне $60, $75, $90 и $110 за баррель.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».