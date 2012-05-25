Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вокзал прибрежных морских сообщений во Владивостоке переедет под очередную временную крышу
Сооружение из контейнеров, используемое в качестве временного вокзала морских прибрежных сообщений Владивостока, в мае должно быть демонтировано в связи с обустройством причала под стоянку катеров и яхт. Но, как заверили «ЗР» в администрации Владивостока, без крыши над головой пассажир не останется.
Напомним, что с родного 36-го причала малый флот и его пассажиров вытеснили в 2009 году, когда Владивостокскому морскому торговому порту было велено снести принадлежащее ему здание вокзала прибрежных морских сообщений, чтобы построить на его месте пятизвездочный отель. Администрация края обратилась в Минтранс с просьбой передать 36-й причал, относившийся к Росморречфлоту, под строительства новых объектов к саммиту АТЭС.
Позднее, в 150 метрах от морского вокзала, в районе 30-го причала возвели сооружение из грузовых контейнеров, призванное стать временным пристанищем для пассажиров, а к форуму АТЭС здесь планировалось возвести стационарный вокзал морских прибрежных сообщений. Разработкой его проекта занималась администрация края. Но, как говорят, возникло множество технических и юридических проблем, затрагивающих интересы порта, города и края. Работа заглохла.
Предусматривает размещение вокзала морских прибрежных сообщений в районе 30-го причала и генплан Владивостока в новой редакции (у города имеется здесь в собственности кусок земли). Вместе с тем распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка с целью размещения вокзала управлением градостроительства и архитектуры не издавалось.
Как сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Алексей СЛЯДНЕВ, строительство вокзала морских прибрежных сообщений, по оценке специалистов, займет не менее пяти месяцев. И обойдется примерно в 45-50 млн рублей. Но таких денег в городской казне нет.
Можно строить на паях с инвесторами – с долей участия администрации города в 51%. Тогда затраты бюджета сократятся до 23-25 млн рублей. Но надо еще найти инвестора, который согласится на такие условия.
И третий вариант – построить вокзал на средства частных инвесторов. С одной стороны, это позволяет обойтись без казенных средств, однако в дальнейшем городская администрация столкнется с навязыванием ей невыгодных условий, что окажет влияние на размер субсидий, выплачиваемых морским перевозчикам из городского бюджета.
Таким образом, в обозримом будущем новое здание вокзала строить не будут ни город, ни край.
Но «времянка» должна быть демонтирована (согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА от 13 апреля сего года). В максимально короткий срок, необходимо найти ей замену.
И замена нашлась.
В районе 30-го причала, вблизи морвокзала, расположено двухэтажное здание ЗАО «Трансфес», у которого есть площадка для парковки автотранспорта и выход к причалу. Собственник здания готов передать его морскому перевозчику – компании «Мортранс» (но не администрации города) для использования в течение трех лет в качестве вокзала морских прибрежных сообщений. Здание площадью 850 кв. м имеет автономное отопление и все необходимые коммуникации.
- Собственник здания передает его в пользование «Мортрансу», а мы совместно с ним реконструируем помещения, - сообщил «ЗР» Алексей Сляднев. – Нам для размещения зала ожидания, касс, диспетчерской и иных необходимых служб достаточно первого этажа здания. По предварительным расчетам, переоборудование здания под вокзал потребует не более 3 млн рублей, а ежемесячные расходы администрации города, связанные с эксплуатацией помещений, включая коммунальные платежи, составят примерно 450-500 тыс. рублей. Расходы, связанные с эксплуатацией второго этажа, полностью возложены на «Мортранс». Компания может использовать помещения по своему усмотрению: сдавать их в аренду под офисы, магазины и т. д.
Сколько времени потребуется на переоборудование здания?
- Можно уложиться в несколько дней. Внутри здания особых переделок не требуется - достаточно установить необходимые перегородки, отделать здание снаружи, - заявил Алексей Сляднев и заверил: без крыши над головой пассажир не останется. А с окончанием саммита начнут приводиться в порядок гидротехнические сооружения островных территорий.
- На сегодняшний день все причалы на о. Русский - Канал, Подножье, Поспелова - находятся в аварийном состоянии. Пирс на Канале может рухнуть в любой момент, поэтому с прошлой осени паромы там не швартуются, - сообщил нам генеральный директор ООО «Мортранс» Юрий МАРАХОВСКИЙ.
- На Русском ситуация осложняется тем, что это земли Минобороны. И мы не можем вкладывать туда бюджетные деньги, - комментирует Алексей Сляднев. – Пока удалось достигнуть соглашения о передаче городу морского канала и причала. Вопросом их передачи в пользование города администрация Владивостока активно занимается с 2006 года, и только в 2011 году он сдвинулся с мертвой точки – помогли планы развития о. Русский как рекреационной зоны и строительство кампуса ДВФУ. В настоящее время идет оформление документов. Канал обмелел, и его эксплуатация представляет большие сложности. Не исключено, что все перевозки – и пассажирские, и грузовые - придется осуществлять через б.Новик. А это повышает их себестоимость и увеличивает время движения парома.
Но в не лучшем состоянии причалы и других островных территорий. Более-менее приличный причал лишь на Песчаном - отремонтировали при прежнем мэре. Кое-что «Мортранс» пытается делать за счет собственных средств: на о. Попова провел освещение - и теперь там единственный освещенный пирс.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Отели "Хаятт" во Владивостоке готовы начать набор персонала
- Водовод на остров Русский будет построен в 2013 году
- Стали известны примерные сроки открытия гостиниц "Хаятт" во Владивостоке
- НК «Альянс» сделала Владивостоку «зеленый» подарок
- На о. Русском построят торгово-развлекательный центр
- Владивосток: Что пляж июньский нам готовит
- Менеджмент Владивостокского ГУМа думает над проектом реставрации здания
- Владивостокский ГУМ преобразят архитекторы с мировой известностью
- Вокзал прибрежных морских сообщений во Владивостоке переедет под очередную временную крышу
- Владивостокским пожарным не понравился сайдинг на одном из магазинов
Новости раздела
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров