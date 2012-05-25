Вокзал прибрежных морских сообщений во Владивостоке переедет под очередную временную крышу

Сооружение из контейнеров, используемое в качестве временного вокзала морских прибрежных сообщений Владивостока, в мае должно быть демонтировано в связи с обустройством причала под стоянку катеров и яхт. Но, как заверили «ЗР» в администрации Владивостока, без крыши над головой пассажир не останется.

Напомним, что с родного 36-го причала малый флот и его пассажиров вытеснили в 2009 году, когда Владивостокскому морскому торговому порту было велено снести принадлежащее ему здание вокзала прибрежных морских сообщений, чтобы построить на его месте пятизвездочный отель. Администрация края обратилась в Минтранс с просьбой передать 36-й причал, относившийся к Росморречфлоту, под строительства новых объектов к саммиту АТЭС.

Позднее, в 150 метрах от морского вокзала, в районе 30-го причала возвели сооружение из грузовых контейнеров, призванное стать временным пристанищем для пассажиров, а к форуму АТЭС здесь планировалось возвести стационарный вокзал морских прибрежных сообщений. Разработкой его проекта занималась администрация края. Но, как говорят, возникло множество технических и юридических проблем, затрагивающих интересы порта, города и края. Работа заглохла.

Предусматривает размещение вокзала морских прибрежных сообщений в районе 30-го причала и генплан Владивостока в новой редакции (у города имеется здесь в собственности кусок земли). Вместе с тем распоряжение об утверждении схемы расположения земельного участка с целью размещения вокзала управлением градостроительства и архитектуры не издавалось.

Как сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Алексей СЛЯДНЕВ, строительство вокзала морских прибрежных сообщений, по оценке специалистов, займет не менее пяти месяцев. И обойдется примерно в 45-50 млн рублей. Но таких денег в городской казне нет.

Можно строить на паях с инвесторами – с долей участия администрации города в 51%. Тогда затраты бюджета сократятся до 23-25 млн рублей. Но надо еще найти инвестора, который согласится на такие условия.

И третий вариант – построить вокзал на средства частных инвесторов. С одной стороны, это позволяет обойтись без казенных средств, однако в дальнейшем городская администрация столкнется с навязыванием ей невыгодных условий, что окажет влияние на размер субсидий, выплачиваемых морским перевозчикам из городского бюджета.

Таким образом, в обозримом будущем новое здание вокзала строить не будут ни город, ни край.

Но «времянка» должна быть демонтирована (согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА от 13 апреля сего года). В максимально короткий срок, необходимо найти ей замену.

И замена нашлась.

В районе 30-го причала, вблизи морвокзала, расположено двухэтажное здание ЗАО «Трансфес», у которого есть площадка для парковки автотранспорта и выход к причалу. Собственник здания готов передать его морскому перевозчику – компании «Мортранс» (но не администрации города) для использования в течение трех лет в качестве вокзала морских прибрежных сообщений. Здание площадью 850 кв. м имеет автономное отопление и все необходимые коммуникации.

- Собственник здания передает его в пользование «Мортрансу», а мы совместно с ним реконструируем помещения, - сообщил «ЗР» Алексей Сляднев. – Нам для размещения зала ожидания, касс, диспетчерской и иных необходимых служб достаточно первого этажа здания. По предварительным расчетам, переоборудование здания под вокзал потребует не более 3 млн рублей, а ежемесячные расходы администрации города, связанные с эксплуатацией помещений, включая коммунальные платежи, составят примерно 450-500 тыс. рублей. Расходы, связанные с эксплуатацией второго этажа, полностью возложены на «Мортранс». Компания может использовать помещения по своему усмотрению: сдавать их в аренду под офисы, магазины и т. д.

Сколько времени потребуется на переоборудование здания?

- Можно уложиться в несколько дней. Внутри здания особых переделок не требуется - достаточно установить необходимые перегородки, отделать здание снаружи, - заявил Алексей Сляднев и заверил: без крыши над головой пассажир не останется. А с окончанием саммита начнут приводиться в порядок гидротехнические сооружения островных территорий.

- На сегодняшний день все причалы на о. Русский - Канал, Подножье, Поспелова - находятся в аварийном состоянии. Пирс на Канале может рухнуть в любой момент, поэтому с прошлой осени паромы там не швартуются, - сообщил нам генеральный директор ООО «Мортранс» Юрий МАРАХОВСКИЙ.

- На Русском ситуация осложняется тем, что это земли Минобороны. И мы не можем вкладывать туда бюджетные деньги, - комментирует Алексей Сляднев. – Пока удалось достигнуть соглашения о передаче городу морского канала и причала. Вопросом их передачи в пользование города администрация Владивостока активно занимается с 2006 года, и только в 2011 году он сдвинулся с мертвой точки – помогли планы развития о. Русский как рекреационной зоны и строительство кампуса ДВФУ. В настоящее время идет оформление документов. Канал обмелел, и его эксплуатация представляет большие сложности. Не исключено, что все перевозки – и пассажирские, и грузовые - придется осуществлять через б.Новик. А это повышает их себестоимость и увеличивает время движения парома.

Но в не лучшем состоянии причалы и других островных территорий. Более-менее приличный причал лишь на Песчаном - отремонтировали при прежнем мэре. Кое-что «Мортранс» пытается делать за счет собственных средств: на о. Попова провел освещение - и теперь там единственный освещенный пирс.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».