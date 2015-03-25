Один из владивостокских "Хаяттов" придется продать недостроенным

Текущий бюджет Приморского края не предусматривает средства на достройку 5-звездочного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках отчета перед депутатами Законодательного собрания Приморья.

Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. По ходу дела краевые власти успели отказаться от услуг генподрядчиков ООО "СК "Приморье - Дальний Восток" (отель на Корабельной набережной) и ЗАО "Технострой - М" (мыс Бурный).

"Поставлена задача достроить гостиницу на Корабельной набережной до конца года. Задача сложная, но, в принципе, реализуемая. Что касается гостиницы на мысе Бурный, то мы сейчас ищем покупателя на эту гостиницу. И исходим из того, что будем стараться ее продавать в том, виде, в каком есть, покрыв все расходы бюджета, которые были в нее вложены", - пояснил губернатор.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог", интерес к недостроям в Приморье проявляли южнокорейские Hyundai (уже владеет одним отелем во Владивостоке) и Lotte, а также ряд российских операторов, в том числе структуры Олега ДЕРИПАСКИ.

Губернатор отметил, что степень готовности отеля на мысе Бурный несколько выше, чем отеля на Корабельной набережной.

"Мы не достраиваем ее по одной причине - потому что денег нет. Нужны инвестиции, к сожалению. Это наследие, которые мы с вами получили. И мы обязаны это завершить, потому что в противном случае мы имеем замороженный объект ", - сказал губернатор.

Гостиница делового типа "Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог" (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа "Хаятт Владивосток Бурный" (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt.

В настоящее время Владивосток не имеет пятизвездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является четырехзвездочный отель Hyundai.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.