Во Владивостоке состоится семинар "Правовые аспекты ведения бизнеса в ДВ регионе в 2014 г."

Во Владивостоке 1 апреля 2014 г. в отеле «Хёндэ» (зал «Изумрудный») состоится семинар на тему "Правовые аспекты ведения бизнеса в ДВ регионе в 2014 г.", организованный Международной юридической фирмой «Русин и Векки» и Юридической компанией «Пепеляев Групп».

В рамках семинара будут затронуты вопросы налогообложения в 2014 году (в т.ч. деофшоризация), изменения в Гражданский кодекс и особенности ведения бизнеса на Дальнем Востоке России.

Время проведения семинара - 15-00 - 18-00, начало регистрации участников - 14-30. Участие в семинаре бесплатное.

Желающие могут подтвердить свое участие в мероприятии по телефонам (423) 243-2300, 243-30-33, а также по электронной почте vladivostok@russin-vecchi.ru.

Срок подачи заявок - до 27 марта.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.