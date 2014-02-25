Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Детскую" идею мэра Владивостока услышали в столице спустя пять лет
На этой неделе, 25 февраля, вступает в силу утвержденное Роспотребнадзором постановление, которое окончательно урегулирует правила организации маленького детсада в частной квартире.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ о санитарно-эпидемиологических требованиях к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда, мини-сады можно подразделить на такие, в которых детки могут находиться кратковременно, и те, что предполагают пребывание в течение сокращенного, полного или продленного дня.
В группу принимаются дети в возрасте до 8 лет. Немаловажно, чтобы помещение было достаточно просторным - на каждого ребенка не менее 2 квадратных метров. К тому же для разных нужд должны быть отведены разные зоны: место для переодевания, для сна, для приема пищи и так далее. Кроватки, столики и стульчики должны соответствовать возрасту и росту ребят. Документ постановляет, что в помещении необходимо проводить ежедневную влажную уборку. У каждого малыша должно быть личное постельное белье. Это лишь некоторые из условий, определенных новыми санитарными правилами и нормами для организации дошкольных групп в жилых помещениях.
Отметим, что во Владивостоке мэр Игорь ПУШКАРЕВ в свое время выступал с инициативой легального открытия домашних детских садов. Проект постановления об их организации в городе Владивостоке был готов еще в 2009 году. Но тогда его опротестовала прокуратура города, сославшись на нехватку правовых оснований для создания таких групп в жилых помещениях. 1 октября 2010 года вышли новые санитарные нормы и правила, включающие понятие семейных детских садов, в которых могут оказываться услуги по присмотру и уходу за детьми. Руководствуясь этим документом, в проект постановления мэра внесли изменения, и после всех согласований оно вышло в свет весной 2011 года.
В настоящий момент горожанин, желающий открыть в своей квартире группу воспитания детей, должен подать заявление в управление образования администрации Владивостока и приложить к нему документы, в числе которых: копия паспорта, справка с места жительства о составе семьи, копии документов о профессиональном образовании, копия трудовой книжки, письменное согласие на открытие группы семейного воспитания совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилого помещения, копии правоустанавливающих документов на помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение), медицинские справки установленной формы о состоянии здоровья всех членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении. Затем квартиру, где будет располагаться детсад, проверяют Роспотребнадзор и Госпожнадзор на соответствие нормам СанПин и выдают свои положительные заключения. После этого маме, не имеющей педагогического образования, организуют бесплатное обучение в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования. После месяца инструктажа она получает удостоверение о прохождении курса.
Сколько именно детей может ходить в данный домашний детсад, контролеры определяют замерив площадь квартиры. Далее человека, желающего поработать воспитателем, принимают на эту должность в ближайший муниципальный детский сад, где он и будет получать зарплату. Семейную группу обеспечивают всем необходимым инвентарем: постельным бельем, кроватями, посудой, игрушками и прочим. И, наконец, можно приступить к набору ребят в группу.
Согласно распоряжению главы Владивостока, воспитателю такой группы из бюджета города будут возмещаться расходы за коммунальные услуги и телефон. Также установлено, что, в отличие от нелегальных аналогов домашних садов, в группах семейного воспитания при МДОУ детей будут кормить по всем нормам СанПин - еду из муниципального сада приносить в специальных контейнерах, стирать постельное белье в прачечной сада. Детки из группы семейного воспитания смогут ходить на занятия в «большой» детский сад, чтобы заниматься музыкой, физкультурой, участвовать в утренниках, проходить медицинские обследования. Такие домашние сады будут всегда под присмотром контролирующих органов.
И вот теперь соответствующий документ наконец-то принят на федеральном уровне. Все произошло не так оперативно, как хотелось, конечно, но все-таки. Хотя, если бы власти озаботились данным вопросом пару-тройку лет назад, остроту общероссийской проблемы, связанной с очередями в детсады, наверняка удалось бы несколько сгладить.
Вот как прокомментировал принятый документ заместитель директора профильного департамента Минобрнауки Юлия СМИРНОВА:
- Мы рассчитываем, что после вступления в силу нового СанПиНа по жилым помещениям частные мини-садики станут развиваться более активно. Тем более что с 1 января 2014 года улучшены финансовые условия для создания таких дошкольных групп: они могут получать такую же денежную поддержку из региональных источников, что и муниципальные детские сады. Главное условие для этого - наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, - сообщила Юлия Смирнова.
Обратим внимание на некоторые основные требования к детскому саду на дому, прописанные в обнародованном постановлении. Температура в помещении не должна опускаться ниже 21 градуса, обязательны проветривание и ежедневная влажная уборка. Пищу можно готовить самим, но можно доставлять готовые обеды по договоренности с ближайшим детсадом. И так далее.
Юлия ХАМАГАНОВА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Парком Минного городка заинтересовалась южнокорейская корпорация
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
Новости раздела
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
- "Терминал Астафьева" в Находке приобрел уникальную спецтехнику для вакуумной очистки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
писец. здравствуйжопановыйгод. тут соседи сверху (семья 3 человека) реально достали топаньем. а если 10 или 15? и ведь не выгонишь - детское дошкольное учреждение. . .