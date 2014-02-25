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"Детскую" идею мэра Владивостока услышали в столице спустя пять лет

25 Февраля 2014, 17:41 | Владивосток

На этой неделе, 25 февраля, вступает в силу утвержденное Роспотребнадзором постановление, которое окончательно урегулирует правила организации маленького детсада в частной квартире.

На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ о санитарно-эпидемиологических требованиях к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда, мини-сады можно подразделить на такие, в которых детки могут находиться кратковременно, и те, что предполагают пребывание в течение сокращенного, полного или продленного дня.

В группу принимаются дети в возрасте до 8 лет. Немаловажно, чтобы помещение было достаточно просторным - на каждого ребенка не менее 2 квадратных метров. К тому же для разных нужд должны быть отведены разные зоны: место для переодевания, для сна, для приема пищи и так далее. Кроватки, столики и стульчики должны соответствовать возрасту и росту ребят. Документ постановляет, что в помещении необходимо проводить ежедневную влажную уборку. У каждого малыша должно быть личное постельное белье. Это лишь некоторые из условий, определенных новыми санитарными правилами и нормами для организации дошкольных групп в жилых помещениях.

Отметим, что во Владивостоке мэр Игорь ПУШКАРЕВ в свое время выступал с инициативой легального открытия домашних детских садов. Проект постановления об их организации в городе Владивостоке был готов еще в 2009 году. Но тогда его опротестовала прокуратура города, сославшись на нехватку правовых оснований для создания таких групп в жилых помещениях. 1 октября 2010 года вышли новые санитарные нормы и правила, включающие понятие семейных детских садов, в которых могут оказываться услуги по присмотру и уходу за детьми. Руководствуясь этим документом, в проект постановления мэра внесли изменения, и после всех согласований оно вышло в свет весной 2011 года.

В настоящий момент горожанин, желающий открыть в своей квартире группу воспитания детей, должен подать заявление в управление образования администрации Владивостока и приложить к нему документы, в числе которых: копия паспорта, справка с места жительства о составе семьи, копии документов о профессиональном образовании, копия трудовой книжки, письменное согласие на открытие группы семейного воспитания совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилого помещения, копии правоустанавливающих документов на помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение), медицинские справки установленной формы о состоянии здоровья всех членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении. Затем квартиру, где будет располагаться детсад, проверяют Роспотребнадзор и Госпожнадзор на соответствие нормам СанПин и выдают свои положительные заключения. После этого маме, не имеющей педагогического образования, организуют бесплатное обучение в Приморском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования. После месяца инструктажа она получает удостоверение о прохождении курса.

Сколько именно детей может ходить в данный домашний детсад, контролеры определяют замерив площадь квартиры. Далее человека, желающего поработать воспитателем, принимают на эту должность в ближайший муниципальный детский сад, где он и будет получать зарплату. Семейную группу обеспечивают всем необходимым инвентарем: постельным бельем, кроватями, посудой, игрушками и прочим. И, наконец, можно приступить к набору ребят в группу.

Согласно распоряжению главы Владивостока, воспитателю такой группы из бюджета города будут возмещаться расходы за коммунальные услуги и телефон. Также установлено, что, в отличие от нелегальных аналогов домашних садов, в группах семейного воспитания при МДОУ детей будут кормить по всем нормам СанПин - еду из муниципального сада приносить в специальных контейнерах, стирать постельное белье в прачечной сада. Детки из группы семейного воспитания смогут ходить на занятия в «большой» детский сад, чтобы заниматься музыкой, физкультурой, участвовать в утренниках, проходить медицинские обследования. Такие домашние сады будут всегда под присмотром контролирующих органов.

И вот теперь соответствующий документ наконец-то принят на федеральном уровне. Все произошло не так оперативно, как хотелось, конечно, но все-таки. Хотя, если бы власти озаботились данным вопросом пару-тройку лет назад, остроту общероссийской проблемы, связанной с очередями в детсады, наверняка удалось бы несколько сгладить.

Вот как прокомментировал принятый документ заместитель директора профильного департамента Минобрнауки Юлия СМИРНОВА:

- Мы рассчитываем, что после вступления в силу нового СанПиНа по жилым помещениям частные мини-садики станут развиваться более активно. Тем более что с 1 января 2014 года улучшены финансовые условия для создания таких дошкольных групп: они могут получать такую же денежную поддержку из региональных источников, что и муниципальные детские сады. Главное условие для этого - наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, - сообщила Юлия Смирнова.

Обратим внимание на некоторые основные требования к детскому саду на дому, прописанные в обнародованном постановлении. Температура в помещении не должна опускаться ниже 21 градуса, обязательны проветривание и ежедневная влажная уборка. Пищу можно готовить самим, но можно доставлять готовые обеды по договоренности с ближайшим детсадом. И так далее.

Юлия ХАМАГАНОВА.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: детсад  Роспотребнадзор 



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Комментарии

  • Псевдоним19:34, 26.02.2014#

    писец. здравствуйжопановыйгод. тут соседи сверху (семья 3 человека) реально достали топаньем. а если 10 или 15? и ведь не выгонишь - детское дошкольное учреждение. . .

  • Дежурный критик11:18, 27.02.2014#

    У меня у соседей сверху двое малышей. Такое ощущение, что там цирк, причем, специализированный - слоновий! И слонов у них - штук пять-десять.

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