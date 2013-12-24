Во Владивостоке открыта вакансия заместителя руководителя бизнес-центра

«УСПЕХ» (г.Владивосток, ул.Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)

1. Заместитель руководителя бизнес-центра. Участие в разработке и внедрении концепции БЦ; формирование маркетингового плана по коммерческой деятельности БЦ; планирование, организация и контроль процесса реконструкции и модернизации БЦ в привлекательный и эффективный объект недвижимости согласно установленным срокам; позиционирование и PR БЦ; ведение переговоров, представление интересов компании перед сторонними организациями и контрагентами; управление персоналом БЦ. Требования: в/о техническое или в сфере управления недвижимостью, опыт работы на аналогичной позиции от 2-х лет; знание современных технологий управления недвижимостью, приветствуется опыт работы по подготовке и запуску недвижимости в эксплуатацию и/ или на позиции управляющего БЦ / ТЦ; амбициозный, энергичный, нацеленный на результат, инициативный, предприимчивый, с отличными организаторскими и переговорными навыками. Преимущества: официальное трудоустройство

2. SV на общий прайс. Развитие территории (Владивосток), управление командой ТП (4 человека), обеспечение выполнения плана продаж, обучение сотрудников в полях (60% от рабочего времени), работа с ДЗ, участие в переговорах с ключевыми клиентами, отчетность.Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 1 года, пройденные тренинги по продажам, наличие л/а. Преимущества: офис в центре города, 5-дневная рабочая неделя, обширная система бонусов и премий, официальное трудоустройство, оплата бензина, ГСМ, амортизация, оплата расходов на связь.

3. Бухгалтер в строительную компанию. Ведение бухгалтерского и налогового учета (работа с программой «Банк-Клиент»), расчет заработной платы. Требования: в/о профильное, обязателен опыт работы в строительстве, опыт прохождения выездных проверок, знание программы «1С бухгалтерия 8.2». Преимущества: динамично развивающаяся компания, перспектива карьерного роста, офис в центре города.

газета "Золотой Рог", Владивосток.