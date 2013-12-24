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Во Владивостоке сотрудники скучают на корпоративах

24 Декабря 2013, 21:53 | Владивосток

Корпоративы, посвященные празднованию Нового года, приняты в 86% компаний Владивостока – таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.

По словам опрошенных, чаще всего праздник проходит в ресторане или кафе - так ответили 68% участников опроса. Небольшим застольем на работе ограничиваются 19% компаний, а 6% организаций вывозят сотрудников для праздника за город.

При этом, где бы ни отмечался Новый год, только 63% сотрудников компаний посещают праздник с удовольствием. А вот каждый десятый вполне обошелся бы без корпоратива, чуть больше (13%) предпочли бы просто поздравить коллег и поехать домой. 14% сами хотели бы участвовать в организации корпоратива. Для каждого пятого (20%) самым лучшим новогодним праздником была бы отмена корпоратива и разделение тех денег, которые на него планировалось потратить, между сотрудниками.

Несмотря на то что празднование Нового года среди коллег – мероприятие, которого ждет большинство сотрудников, есть факторы, которые напрягают владивостокцев.
Так, 12% беспокоит их внешний вид и то, как они выглядят. Столько же человек нервирует большое количество людей, а 13% просто скучают среди общего веселья. 17% испытывают дискомфорт просто от того, что праздник посетить необходимо и отказаться никак нельзя. А самым напрягающим фактором для большинства сотрудников стали не очень трезвые коллеги. Так отвечали 39% участников опроса. Для 14% нервирующим фактором стали руководители после принятия значительной доли спиртного.

Интересно, что многие участники опроса отмечают, что праздник может испортить только его плохая организация и разговоры о работе. Но есть и индивидуальные случаи. Например, некоторых заботит сохранение роли начальника, а других – «соблюдение приличий».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: праздники  исследования  бизнес  работа  новый год 



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Комментарии

  • Псевдоним09:36, 25.12.2013#

    Да на черта он нужен за свой счет. Корпоратив должен быть на средства компании, а ни из моего кармана. Веселиться легко только на халяву.

  • Читающий09:04, 26.12.2013#

    "и разговоры о работе" Ха-Ха 2 раза! Как наступили рыночные отношения, так стоит только гномика принять на грудь - ВСЕ разговоры о работе! И не важно простые это работяги или манагеры и руководство. Прверено неоднократно. Уже не о бабах не о спорте или политике лет 20 никто в подпитии не говорит.

  • 12309:05, 26.12.2013#

    где работаешь, там не живи(под словом "живи" понимается не только секс)! не надо путать работу с личной жизнью!

  • Эцилопп09:48, 26.12.2013#

    Получат ли сотрудники удовольствие от корпоратива зависит от желания руководства. Если считает что коллектив нужно держать в стрессе, то и корпоративы будут соответственные, а так считают много руководителей :))). А иначе коллектив работать не будет с отдачей.

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