Во Владивостоке сотрудники скучают на корпоративах

Корпоративы, посвященные празднованию Нового года, приняты в 86% компаний Владивостока – таковы результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.

По словам опрошенных, чаще всего праздник проходит в ресторане или кафе - так ответили 68% участников опроса. Небольшим застольем на работе ограничиваются 19% компаний, а 6% организаций вывозят сотрудников для праздника за город.

При этом, где бы ни отмечался Новый год, только 63% сотрудников компаний посещают праздник с удовольствием. А вот каждый десятый вполне обошелся бы без корпоратива, чуть больше (13%) предпочли бы просто поздравить коллег и поехать домой. 14% сами хотели бы участвовать в организации корпоратива. Для каждого пятого (20%) самым лучшим новогодним праздником была бы отмена корпоратива и разделение тех денег, которые на него планировалось потратить, между сотрудниками.

Несмотря на то что празднование Нового года среди коллег – мероприятие, которого ждет большинство сотрудников, есть факторы, которые напрягают владивостокцев.

Так, 12% беспокоит их внешний вид и то, как они выглядят. Столько же человек нервирует большое количество людей, а 13% просто скучают среди общего веселья. 17% испытывают дискомфорт просто от того, что праздник посетить необходимо и отказаться никак нельзя. А самым напрягающим фактором для большинства сотрудников стали не очень трезвые коллеги. Так отвечали 39% участников опроса. Для 14% нервирующим фактором стали руководители после принятия значительной доли спиртного.

Интересно, что многие участники опроса отмечают, что праздник может испортить только его плохая организация и разговоры о работе. Но есть и индивидуальные случаи. Например, некоторых заботит сохранение роли начальника, а других – «соблюдение приличий».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.