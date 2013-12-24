Гендиректора аэропорта Владивосток избрали из своих

Акционеры ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на внеочередном собрании единогласно избрали гендиректором Игоря ЛУКИШИНА, сообщает ZRPRESS.RU.

Согласно уставу аэропорта, гендиректор избирается общим собранием акционеров на срок не более 5 лет.

Напомним, что гендиректор ОАО «МАВ» Максим ЧЕТВЕРИКОВ покинул компанию, по официальной версии в связи с окончанием трудового контракта. И.о. гендиректора был назначен Игорь Лукишин, работающий в компании с 2008 года.

Досье "Золотого Рога": Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,2% акций. ООО «Аэро-Груз» принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.

газета "Золотой Рог", Владивосток.