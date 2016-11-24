Бизнесменов Владивостока научили выявлять мошенников

В конференц-зале Владивостокской гостиницы московские эксперты рассказали, как вычислить компанию-однодневку и не заключить договор с невыгодным контрагентом, а также о современных тенденциях проверок Налоговой службы РФ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«Налоговая служба за последние несколько лет полностью автоматизировалась. Сейчас ее сотрудники могут видеть всю цепочку прохождения товара: от создания до реализации, и если где-то выпадает НДС, то на этом этапе начинается проверка. При этом ФНС выверяет деятельность не только компанию, где нашлось черное пятно, но и ее контрагентов», - рассказал заместитель генерального директора «Интерфакс» Сергей ЯКОВЛЕВ.





По словам специалистов, анализ коммерческих организаций проходит теперь не только через отчет в ФНС, но и через пенсионные и таможенные отчеты. Также, чтобы очистить рынок от компаний-однодневок, проверяются счета в банках и IP-адреса компьютеров, с которых ведется управление.

За последние 4 года на рынке значительно уменьшилось число подставных фирм, если в 2011 году более 50% всех компаний были однодневки – 2 млн, то в 2016 году их осталось порядка 600 тыс., а всего существует более 4,5 млн предприятий.

Добавим, что 1 июля 2017 года проверить все действия и данные любой коммерческой организации можно будет в интернете.

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Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.