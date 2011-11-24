Циклон не нарушил работу аэропорта Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ZRPRESS. В течение последних суток аэропорт Владивостока работал в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия, которые во Владивосток принес циклон. Все это время рейсы выполнялись в соответствии с суточным планом полетов.

Работа по расчистке взлетно-посадочной полосы велась непрерывно с начала снегопада. Задействовано 26 единиц аэродромной снегоуборочной и вспомогательной техники. В настоящий момент специалисты аэродромной службы приступили ко второй очереди очистки: от снега освобождаются отмостки рулежных дорожек, внутриаэропортовые дороги, привокзальная площадь.

24 ноября аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Все рейсы выполняются в пределах расписания, сообщает отдел по связям с общественностью ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.