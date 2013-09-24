Предпринимателей Владивостока познакомили с формами поддержки бизнеса

В Центре развития предпринимательства г. Владивостока состоялся практический семинар «Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в Приморском крае».

Приглашенные эксперты из известных банков рассказали предпринимателям Владивостока о действующих механизмах господдержки малого и среднего бизнеса на региональном и муниципальном уровнях. Главной темой семинара было обсуждение актуальных вопросов кредитования малого и среднего бизнеса и развития программы финансовой поддержки в ДФО, применение механизмов поддержки, внедряемых государством, институтами развития и коммерческими банками.

В рамках семинара эксперты провели мастер-класс «Ключ к инновациям», в ходе которого рассказали об успешно реализованных проектах города Владивостока, которые уже получили поддержку банка, ответили на вопросы слушателей. Во время мастер-класса представители компаний поделились опытом получения финансирования.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.