Бизнес-клуб Приморья вовлекает в диалоги все больше соседей из АТР

В четверг, 26 сентября, во Владивостоке стартует

II Международный Экономический Бизнес-Конгресс

26 сентября 2013 года в бизнес-центре отеля «Хендэ» состоится II Международный Экономический Бизнес-Конгресс, впервые в современной Российской истории инициированный бизнес-сообществом при активном участии членов Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР.

Главной целью конгресса является координация и консолидация усилий бизнес-сообщества, ученых, экспертов и власти по созданию благоприятного инвестиционного климата Дальневосточного федерального округа.

На мероприятии будут присутствовать делегации из Италии и Сингапура. Также свое участие в Бизнес-Конгрессе подтвердили Ли Ян ГУ - Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке, КИМ Ен Ик – директор представительства «Асиана Эйрлайнс Инк» во Владивостоке, КОРЧАГИН П.Г. - генеральный директор «Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса», Поздняков Б.В. - генеральный директор «Группа компаний 5», ПОКОТИЛОВ В.А. - генеральный директор ОАО «Международный морской перегрузочный терминал», ЕРОХИН А.В. - руководитель филиала в г. Владивостоке компании «EY», РУДЬКО-СЕЛИВАНОВ В.В. - начальник главного управления Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю, СТУПНИЦКИЙ Б.В. - руководитель управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Приморскому краю и многие другие. Полный список зарегистрированных участников опубликован на сайте http://www.business-dialogy.ru.

В рамках бизнес-конгресса пройдут два пленарных заседания и три круглых стола на актуальные темы: «Создание мультимодальной производственной логистической системы как вектора развития экономики ДФО», Инновации как платформа сотрудничества бизнеса, промышленности и науки» (совместно с ДВФУ), «Демографические проблемы экономического развития ДФО».

Развитие экономики в России во многом опережает темпы обновления инфраструктуры, во многих сферах ее ресурсы исчерпаны, что приводит к необходимости проведения широкомасштабной модернизации и расширению существующей инфраструктуры, включая транспорт, энергетический сектор и сопутствующую городскую инфраструктуру. Организационный комитет II Международного Экономического Бизнес-Конгресса ставит задачу путем инициативы бизнес-сообщества найти способы решения вопросов отраженных в темах круглых столов.

Основные задачи II Международного Экономического Бизнес-Конгресса:

- Поддержка работы международной коммуникативной площадки представителей российского и зарубежного бизнес-сообщества, ученых и экспертов с государственными структурами по вопросам инвестиционного, инновационного, экономического и культурного сотрудничества России с зарубежными странами.

- Презентация потенциала Дальневосточного федерального округа для отечественных и иностранных инвесторов.

- Обсуждение с российскими и иностранными партнерами перспектив развития бизнеса в Дальневосточном федеральном округе.

- Установление новых контактов представителей бизнес-сообщества.

- Презентация инвестиционно-новаторских проектов участников конгресса.

Стратегический партнер конгресса - ООО «Транзит-ДВ».

Генеральный партнер конгресса - ЗАО «Солид Банк».

Партнеры Конгресса: «Ремонтно-строительная компания «КФК», компания «ВостокИнвест Сталь», компания «Инжиниринг Консалтинг Компани», компания «Asian ImEx Logistics» (КНР, Гуанчжоу), компания «НЕО Комфорт», компания «Медклуб», компания «ДжейРус», Группа компаний «Славда».

Техническую поддержку оказывает компания «Акцент». Компания «Рекламные сувениры» выступит в качестве сервис-партнера.

Организационный комитет - ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры».

Уважаемые участники II Международного конгресса Бизнес-Клуба «Диалоги»!

Искренне рад приветствовать вас, собравшихся во Владивостоке для обсуждения важных вопросов экономического развития и сотрудничества регионов Дальневосточного федерального округа России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, различных инвестиционных и инновационных международных проектов. Это представляется особенно своевременным сейчас, на первом этапе реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Тематика заявленных выступлений участников конгресса актуальна сегодня для понимания и определения стратегии продвижения вперед.

В Еврейской автономной области реализуются несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе и с участием иностранного капитала. Не вызывает сомнений факт проявления интереса к нашему региону со стороны российских и зарубежных инвесторов. Для усиления этой заинтересованности правительством области предпринимаются различные меры: от участия в различных выставках на российских и международных площадках до привлечения научного потенциала...

От всей души желаю вам успешной творческой и конструктивной работы, а главное, в полной мере использовать полученные знания на практике для общей пользы.

Губернатор Еврейской автономной области А. ВИННИКОВ.

Уважаемые участники партнеры конгресса! Дорогие друзья!

Приветствую вас на II Международном конгрессе Бизнес-Клуба «Диалоги»! Дальний Восток рассматривается сегодня как особый район России, который может и должен стать экономической опорой для страны. Подтверждением этому стала недавно принятая государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», где немаловажную роль играет и Камчатский край − как форпост в северной части региона.

Одно из перспективных направлений развития Камчатки связано с возобновлением деятельности на Северном морском пути, что, на наш взгляд, находится в зоне стратегических интересов России и, в частности, Дальнего Востока. Кроме того, географическое положение, ресурсный потенциал, природно-климатические условия позволили определить три системообразующих кластера в Камчатском крае – рыбохозяйственный, туристско-рекреационный, добыча и переработка минерально-сырьевых ресурсов. Для того чтобы в полной мере реализовать потенциал региона, нам необходимо консолидировать усилия представителей камчатского и дальневосточного бизнеса…

Нам также необходимо объединить усилия бизнес-сообщества, ученых, экспертов и власти по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Камчатский край открыт для диалога и взаимовыгодного сотрудничества, а органы власти края готовы оказывать всемерную поддержку при реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Желаю всем участникам конгресса конструктивной и плодотворной работы!

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

Уважаемые участники Конгресса! Дорогие гости Владивостока!

Владивосток переживает один из самых динамичных и интересных периодов своей истории. Успешное проведение в нашем городе саммита АТЭС-2012 утвердило новый статус Владивостока как центра международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Построенные в нашем городе за рекордно короткие сроки уникальные мосты, федеральный университет, аэропорт и другие объекты стали новыми символами Владивостока и точками притяжения представителей бизнеса из многих стран мира. Наш город становится авторитетной международной коммуникативной площадкой.

Нам всегда есть что обсудить. Во время таких встреч рождается много интересных проектов. В диалогах друг с другом мы приходим к оптимальным вариантам их воплощения.

Желаю Вам новых плодотворных знакомств и контактов, успешной реализации проектов во Владивостоке и новых встреч в нашем красивом, гостеприимном и деловом городе!

Глава г. Владивосток,

И. С. ПУШКАРЕВ.

Инесса БАБИЧ, председатель организационного комитета II Международного Экономического Бизнес-Конгресса, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес предприятий ДФО и стран АТР, президент ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры»:

Уважаемые участники и гости, приветствую Вас на II Международном экономическом бизнес-конгрессе.

Впервые в современной Российской истории международный экономический конгресс был инициирован бизнес-сообществом при активной поддержке членов Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей предприятий Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Второй год мы проводим бизнес-конгресс с целью координации и консолидации усилий представителей российского и зарубежного бизнес-сообщества, ученых, экспертов и власти по созданию благоприятного инвестиционного климата Дальневосточного федерального округа.

Нас поддерживают и принимают активное участие российские и международные специалисты из Италии, КНР, Японии, Сингапура, Республики Южная Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выражаю огромную благодарность всем партнёрам бизнес-конгресса и участникам рабочей группы, которые оказали активную помощь в подготовке мероприятия.

Стратегический партнер II Международного Экономического Бизнес-Конгресса ООО «Группа «Транзит-ДВ». Игорь ПОЛЬЧЕНКО, президент ООО «Группа «Транзит-ДВ» (г. Владивосток):

- В настоящее время в РФ идет значительное сокращение потребления топочного мазута (переход на газ), высвобождающиеся объемы отправляются на экспорт, цена на российский мазут падает. В результате нефтяные компании вынуждены продавать нефтепродукты по заниженным ценам, вследствие чего государство недополучает запланированные налоговые отчисления.

Мы видим выход из подобной ситуации. Это реализация российского мазута на собственном российском бункерном рынке, ориентированном на международного покупателя (крупные иностранные судоходные компании).

Эти вопросы мы будем рассматривать на круглом столе №1 «Создание мультимодальной производственной логистической системы как вектора развития экономики ДФО».

Деметрио МАЦЦЕО, эксперт II Международного Экономического Бизнес-Конгресса, консультант по международному сотрудничеству в области морского транспорта и логистики (Италия):

- Дальневосточный регион России имеет грандиозное преимущество − стратегическое положение в Тихом океане. Если к этому прибавить современную и конкурентоспособную транспортную систему, он сможет стать самым важным и перспективным оплотом Дальневосточного федерального округа.

Мы должны использовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы сделать Приморский край королем транспортной отрасли в Тихом океане. В противном случае он не сможет конкурировать с другими странами в этой области, и торговые потоки пойдут через другие точки.

Современная и эффективная транспортная система Приморья в дополнение к растущим потокам товаров, перевозимых морем и по железной дороге, также будет привлекать иностранные инвестиции, что приведёт к улучшению экономических и социальных показателей и позволит России конкурировать с другими странами мира, занять завидное стратегическое положение и стать лидером интегрированной транспортной системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Генеральный партнер II Международного Экономического Бизнес-Конгресса ЗАО «Солид Банк». Светлана МЕДИНСКАЯ, председатель правления ЗАО «Солид Банк» (г. Петропавловск-Камчатский):

- Несомненно, развитие экономики Дальневосточного региона происходит в позитивном направлении: он имеет все предпосылки для того, чтобы стать точкой роста для российской экономики.

В соответствии с планами Российского Правительства, при активном участии иностранных партнеров, заинтересованных во взаимовыгодным сотрудничестве, экономика восточных регионов страны достигнет нового уровня, и потребности новой экономики предъявят к действующим финансовым институтам соответствующие повышенные требования. Дальневосточный банк, группа компаний «Солид» готовы к сотрудничеству и участию в проектах, направленных на развитие экономики региона и, соответственно, реализации масштабной задачи создания финансовых возможностей и условий для эффективного взаимодействия и развития бизнеса стран АТР.

Нина ПОЛИЧКА, модератор круглого стола №3 «Демографические проблемы экономического развития Дальнего Востока» II Международного Экономического Бизнес-Конгресса, член Общественной палаты РФ (г. Хабаровск):

- С 1991 года численность населения Дальнего Востока неуклонно снижается, и за два десятка лет регион потерял более полутора миллионов жителей. При этом по прогнозу Госкомстата, число жителей Дальнего Востока к 2026 г. уменьшится более чем на треть и составит около 5,9 млн. человек. А к 2050 г., при неизменности демографической ситуации, на территории федерального округа будут жить только 4 млн. граждан. По словам демографов - это результат низкой рождаемости, высокой смертности и большого оттока населения. Едут в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград, в Ванкувер, Сидней, Гуанчжоу. И, как правило, это образованные, обеспеченные, самодостаточные люди, а также молодежь, заканчивающая вузы и даже школы.

О каком экономическом развитии Дальнего Востока можно говорить в такой ситуации? Кто будет реализовывать программу развития Дальнего Востока, если учесть, что «за туманом и за запахом тайги» россияне сегодня уже не поедут? В поиске ответов на данные вопросы власть и бизнес по одну сторону баррикад, а потому чем больше и чаще мы будем встречаться, спорить и обсуждать возможные варианты изменения ситуации, тем быстрее мы найдём решения демографических проблем экономического развития Дальнего Востока.

Партнер II Международного экономического бизнес-конгресса компания «Восток-ИнвестСталь». Галина ШКАРУПА, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь»:

- Последние годы Дальний Восток находится в зоне повышенного внимания. Поводы самые разные. Но самое главное, на мой взгляд, то, что правительство четко обозначило: восточные рубежи страны надо укреплять, развивать и облагораживать. И слова подкрепляются делами: за четыре года был возведен ряд грандиозных сооружений. Поэтому мы, те, кто здесь живет, разделяем и поддерживаем идеи правительства и готовы своими бизнесами, реальным трудом развивать или осваивать экономический потенциал региона.

Дальний Восток богат природными ресурсами, здесь живут активные люди, он географически близок к странам АТР с более развитыми экономиками и уровнем жизни − это надо использовать на общее благо. Сегодня никто не живет экономикой одной страны, существуют мировые рынки. Это надо признать и понять, как нам, имея такие ресурсы, такую территорию, добиться, чтобы люди перестали уезжать, могли реализовать свой профессиональный потенциал, раскрыть его полностью, состояться и найти признание в родном коллективе, обществе, чтобы здесь было комфортно жить.

Сергей ПАВЛЕНКО, исполнительный директор ЗАО «Технопарк «Саров» (Нижегородская область):

- В период выхода из мирового экономического кризиса крайне важно осмыслить драйверы и тренды дальнейшего торгово-инвестиционного сотрудничества и развития. Конгресс дает своим участникам такую возможность. Новая волна интернациональных инвестиций, подкрепляемая радикальной трансформацией энергетического баланса в странах Северо-Восточной Азии в связи с пересмотром приоритетов в атомной энергетике, может и должна быть поддержана совместными усилиями российского бизнеса, предпринимателей и государственных органов Дальнего Востока и федерального уровня.

В условиях нестабильного роста экономики и международной торговли, климатических угроз устойчивому обеспечению продовольствием и водой огромных масс населения особые надежды возлагаются на творческое общение инициативных и ответственных бизнесменов и служащих различных стран, принимающих участие в конгрессе.

Партнер II Международного экономического бизнес-конгресса - ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани». МАКСИМЕЦ Александра Георгиевна, директор ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани»:

Мы склонны верить в институт государства, как в первый столп социальных перемен, тогда как де-факто вторым и третьим столпами являются филантропия и социально-ответственный бизнес.

И именно поэтому бизнес-сообществом ДФО при активной поддержке членов Бизнес-Клуба «Диалоги» был инициирован Международный экономический бизнес-конгресс.

Актуальность вопросов, которые будут обсуждаться на «круглых столах», не вызывает сомнений. И это не просто очередной поиск возможных путей и сценариев развития региона, это – реальные проекты, проявленные на стыке взаимодействия власти, бизнеса и общества в целях устойчивого развития, сотрудничества, соблюдения взаимных интересов и верности общечеловеческим ценностям.

Партнер II Международного Экономического бизнес-конгресса ГК «Славда». Павел СЕРЕБРЯКОВ, генеральный директор УК «Славда»:

- События последних лет во Владивостоке, в том числе и саммит АТЭС, задали импульс развитию бизнеса. В регионе сейчас реализуются крупные проекты в области транспортировки и переработки природных ресурсов, расширяются логистические возможности, появляются новые производства.

Важно, что серьезные проекты рождаются в процессе партнерства бизнеса и власти. Именно в этом направлении работает Бизнес-Клуб «Диалоги». Поэтому от конгресса, который пройдет в конце сентября, можно ждать хороших результатов. Здесь будет происходить координация и консолидация усилий бизнес-сообщества, ученых, экспертов и власти. Это именно то уникальное взаимодействие, которое позволяет учитывать интересы всех участников и вырабатывать оптимальное решение задач по созданию благоприятного инвестиционного климата Дальневосточного федерального округа. Сегодня важно поддержать работу данной международной коммуникативной площадки и дать возможность реализовать потенциал нашего региона.

Технический партнер II Международного экономического бизнес-конгресса компания «Акцент». Константин ВОРОБЬЕВ, директор компании «Акцент»:

− Инвестиции всегда идут туда, где ниже риски и выше маржа. И так уж сложилось, что в наш высокотехнологичный век маржа и новые технологии крепко взаимосвязаны, и мы ожидаем, что предстоящий конгресс сделает акцент на этом блоке региональной экономики. При этом, как нам кажется, речь должна идти о технологиях не в академическом ключе, а в привязке к тем инфраструктурным объектам и решениям, которым предстоит изменить весь уклад экономики края.

Партнер II Международного экономического бизнес-конгресса - архитектурно-строительная компания «Нео-Комфорт». Тамара ДЮЖАЯ, генеральный директор компании «Нео-Комфорт»:

- Предстоящий бизнес-конгресс откроет, на мой взгляд, самые актуальные вопросы, стоящие перед бизнесом Дальнего Востока – инвестиционные привлечения, логистические каналы для реализации предстоящих задач и, конечно, демографическую ситуацию в регионе. Бизнес-сообществу Дальнего Востока необходимо знать нюансы всех этих аспектов, поскольку перспектива нашего сотрудничества со странами АТР предполагает полную осведомленность в данных вопросах.

Сильные люди ищут и находят возможности там, где другие опускают руки. У Дальнего Востока огромные возможности, давайте будем их использовать вместе.

Сервис-партнер II Международного экономического бизнес-конгресса компания «Рекламные сувениры». Юлия ЛЕОНТЬЕВА, генеральный директор компании «Рекламные сувениры»:

- Географическое расположение Владивостока само по себе открывает большие перспективы для его развития, но без комплексного подхода к созданию современной развитой инфраструктуры процесс не будет динамичным.

Я понимаю, что никто не придет и не станет развивать Дальний Восток за нас. Тот факт, что экономический бизнес-конгресс международных масштабов инициирован бизнес-сообществом, уже говорит о многом.

Сергей ФЕДОРЕНКО, член Совета Бизнес-Клуба «Диалоги», директор НПСО «Альянс строителей Приморья»:

- На сегодняшний день строительная отрасль претерпевает серьезные изменения. И через 5-10 лет Дальний Восток превратится в большой транспортно-производственный центр. Готовятся к строительству громадные заводы, создаются рыбный, строительный и судостроительный кластеры, в крае планируется построить 30 аэропортов. Предпринимателям Приморья и ДФО нужно знать о ближайшей перспективе, успеть подготовить производство под новый спрос, узнать своих будущих заказчиков.

Я очень рассчитываю, что эти вопросы будут широко освещены 26 сентября на II Международном экономическом бизнес-конгрессе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.