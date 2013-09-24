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Бизнес США вновь открывает для себя Приморский край
Атмосфера во Владивостоке на сессии Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства напоминала 90-е,
когда сотрудничество бизнеса двух стран делало первые шаги
На прошедшей неделе во Владивостоке прошла пленарная сессия ежегодного заседания Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТОП). От имени краевой администрации участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ был на Валдае.
«Хочу от себя лично и от имени губернатора Приморского края Владимира Миклушевского пожелать успешной и плодотворной работы всем участникам заседания. Закономерно, что оно проходит именно во Владивостоке. Приморский край является одним из самых динамично развивающихся регионов России. Мы хотим показать инвесторам произошедшие здесь изменения, потенциал региона. Приморье открыто для сотрудничества и для инвестиций», - отметил вице-губернатор.
Сергей Сидоров также подчеркнул, что сегодня в крае делается все для активного привлечения инвесторов.
«Мы хотим создать в Приморском крае лучший конкурентный инвестиционный климат. Акцент при этом смещаем на формирование современных институтов развития. Отмечу, что за прошлый год США инвестировали в регион $420 млн», - заявил первый вице-губернатор.
Сергей Сидоров напомнил собравшимся об успешном инвестиционном конгрессе, в результате которого было подписано 11 инвестиционных соглашений на сумму более миллиарда долларов. Все это, по словам первого вице-губернатора, свидетельствует о повышении привлекательности региона и о правильно выстроенной работе Администрации края.
Заместитель директора департамента стран Америки Минэкономразвития РФ Дмитрий САЖИН отметил: за прошлый год США инвестировали в Россию около $5 млрд, и более 8% от этой суммы пришлось на Приморье.
Участники пленарной сессии признали, что за 15 лет, прошедшие с первого заседания инициативной группы РАТОП во Владивостоке, город значительно похорошел.
Итоги ежегодного заседания РАТОП были подведены на финальной пресс-конференции. В ней приняли участие директор российского секретариата РАТОП Анатолий БУРЫЙ и директор американского секретариата РАТОП Дерег НОРБЕРГ, а также Генеральный консул США во Владивостоке Эрик Андерс ХОЛМ-ОЛСЕН.
«РАТОП - единственный межправительственный инструмент, где предприниматели, бизнесмены, простые граждане могут свободно зарегистрироваться и принять участие наравне со статусными политиками и экспертами. Хочу, чтобы граждане и компании учли это - заседание РАТОП состоится и в следующем году», - отметил Дерег Норберг.
Значимость форума РАТОП подчеркнул директор российского секретариата организации Анатолий Бурый.
«Наш форум содействовал развитию сахалинских газовых проектов. Он также способствовал выявлению проблем, их подаче на федеральный уровень, как в России, так и в США. Снимал напряженности, которые возникали между людьми, работавшими над проектами. Одной из важных задач было облегчение визовых режимов. Это мы добились отмены поправки Джексона-Вэника», - отметил он.
Его поддержал и Дерег Норберг.
«Я знаю, что на уровне Москвы, на уровне Министерства иностранных дел, от нас просят рекомендации по направлениям развития. Потому что нашим участникам виднее, что лучше для общего благополучия», - сообщил он журналистам.
По мнению Дерега Норберга, американским туристам может быть интересен Приморский край, в том числе – интегрированная развлекательная зона.
Анатолий Бурый, в свою очередь, отметил, что край недостаточно известен за пределами РФ.
«Реальная ситуация такова: открывшийся недавно рейс из США прилетает полупустой. Проблема в том, что край не разрекламирован. На заседании мы это обсудили, будем принимать меры. Займемся конкретным проблемами, которые мешают развитию туризма», - сообщил он.
«Однозначно, город должен представлять интерес для американских туристов. У вас недавно прошел рок-фестиваль и об этом писала газета New-York Times. Здесь проходит много конгрессов, конференций, международный кинофестиваль. Люди, участвующие в таких мероприятиях, становятся послами доброй воли. Едут домой и рассказывают о том, что видели. Я много раз слышал от американцев: «Я и не представлял, что Владивосток такое замечательное место, мне так понравилось!». Хочу поздравить власти с достижением таких успехов», - рассказал Эрик Андерс Холм-Олсен.
Отвечая на вопрос о том, какие отрасли экономики края наиболее интересны для инвесторов из США, Дерег Норберг отметил нефтегазовую сферу и гостиничный бизнес.
«Но прежде всего мы должны развивать торговые отношения, а также взаимодействие в сфере высоких технологий», - подчеркнул он.
Участники пресс-конференции сообщили, что итоговый документ по заседанию РАТОП скоро будет подготовлен и доступен для всех.
Напомним, 18 ежегодное заседание РАТОП проходило во Владивостоке в отеле «Хёндэ». В его работе принимают участие более 100 представителей бизнеса, органов государственной власти, общественных организаций Дальнего Востока России и Западного побережья США. Лозунг заседания в этом году – «Совместные интересы для общего благополучия».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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