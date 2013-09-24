Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Купаться во Владивостоке больше нельзя. Официально
20 сентября в администрации Владивостока состоялось совещание по итогам летнего купального сезона 2013 года, который подошел к завершению. На заседании комиссии по контролю за содержанием пляжей под руководством заместителя главы администрации Владивостока Константина ЛОБОДЫ подвели итоги прохождения купального сезона, обсудили санитарное состояние пляжей, работу спасателей и соблюдение арендаторами всех требований.
Как отметили специалисты, санитарное состояние на пляжах и в местах массового отдыха населения значительно улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По результатам работы за прошедший купальный сезон были отмечены арендаторы, содержащие пляжные территории в надлежащем виде, проводящие регулярную санитарную очистку и соблюдающие все необходимые требования. Среди них - арендаторы побережий в Садгороде, на Седанке, в бухте Стеклянная, бухте Три поросёнка и двух пляжей в бухте Лазурной (ООО «ЛОТС» и ООО «Вояж-Плюс»).
Не в полном объеме со своими обязанностями справились арендаторы на правом побережье «Чайки» и на побережье возле рыбного завода на Второй Речке (ул. Татарская, 1).
Стоит отметить, что арендаторы прибрежных территорий изъявили желание и в дальнейшем организовывать отдых на этих территориях.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- В Приморье выбрали гостиницы для размещения участников ВЭФ
- Во Владивостоке появился первый на Дальнем Востоке 5-звездочный отель
- Владивостоку не хватает плана - уверен генеральный директор IBC Corporate Travel Анатолий Курюмов
- Северные Марианы стали ближе для жителей Владивостока
- Купаться во Владивостоке больше нельзя. Официально
- Во Владивостоке пятизвездочные гостиницы откроют дорогу представителям бизнеса высшего уровня
- Владивостокские "Хаятты" окупятся через полвека. Наверное…
- Во Владивостоке российские и корейские туроператоры познакомились поближе
- 70 компаний из России и стран АТР приедут на Vladivostok Boat Show 2013
Новости раздела
- Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
- Остров Русский во Владивостоке предложено превратить в Гонконг
- Первый резидент готовится переезжать в спецрайон на острове Русском
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"