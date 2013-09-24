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Купаться во Владивостоке больше нельзя. Официально

24 Сентября 2013, 15:04 | Владивосток

20 сентября в администрации Владивостока состоялось совещание по итогам летнего купального сезона 2013 года, который подошел к завершению. На заседании комиссии по контролю за содержанием пляжей под руководством заместителя главы администрации Владивостока Константина ЛОБОДЫ подвели итоги прохождения купального сезона, обсудили санитарное состояние пляжей, работу спасателей и соблюдение арендаторами всех требований.

Как отметили специалисты, санитарное состояние на пляжах и в местах массового отдыха населения значительно улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам работы за прошедший купальный сезон были отмечены арендаторы, содержащие пляжные территории в надлежащем виде, проводящие регулярную санитарную очистку и соблюдающие все необходимые требования. Среди них - арендаторы побережий в Садгороде, на Седанке, в бухте Стеклянная, бухте Три поросёнка и двух пляжей в бухте Лазурной (ООО «ЛОТС» и ООО «Вояж-Плюс»).

Не в полном объеме со своими обязанностями справились арендаторы на правом побережье «Чайки» и на побережье возле рыбного завода на Второй Речке (ул. Татарская, 1).

Стоит отметить, что арендаторы прибрежных территорий изъявили желание и в дальнейшем организовывать отдых на этих территориях.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: итоги  пляжи  безопасность 



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