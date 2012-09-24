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Во Владивостоке состоится бизнес-семинар «Методика бизнес-планирования и анализ типичных ошибок бизнес-плана»

24 Сентября 2012, 14:19 | Владивосток

Бизнес-семинар по теме «Методика бизнес-планирования и анализ типичных ошибок бизнес-плана» состоится завтра, 25 сентября, во Владивостоке.

Семинар организован в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2009-2012 годы».

Время проведения: 14:00 – 18:00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, 8 этаж, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства».

Участие в семинаре бесплатное.

Программа бизнес-семинара:

1) Анализ рынка (СТЕП-анализ, SWOT-анализ, анализ потребностей клиентов,изучение конкурентов, шаги бизнес – планирования, расчет точки безубыточности, показатели эффективности инвестиций).

2) Разработка и расчет конкретного бизнес-плана. Анализ ошибок.

Лектор: Баркова Ольга Михайловна – директор НОУ «ДВ Центр производительности».

Для участия в семинаре можно зарегистрироваться по телефону 260-68-02 или самостоятельно заполнить Регистрационную форму и направить ее по адресу: prbp@mail.ru.

"Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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