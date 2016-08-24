Почта России провела бизнес-завтрак для ритейлеров

Почта России провела бизнес-завтрак под названием "Direct mail для Retail или Почта России в поиске клиентов-новаторов". Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», мероприятие состоялось во Владивостоке, в отеле Hyundai.

Открывал бизнес-завтрак заместитель директора макрорегиона "Дальний Восток" ФГУП "Почта России" Кириков Антон Вячеславович:"Мы должны обеспечить качество продукта, который предлагаем. Выслушайте нас,дайте нам показать,что почта меняется".

В рамках встречи гостям безнес-завтрака были представлены два доклада:"Direct mail в США и России: результаты, исследования" и "Рекламная кампания Direct mail в действии". Руководитель отдела продаж департамента директ-маркетинга Почты России Александр Левкин в своем выступлении представил услугу по разработке, доставке и мониторингу рекламных отправлений,результаты пилотного проекта.

Также участникам бизнес-завтрака удалось одним из первых увидеть образцы почтовых сообщений. Новое тиражное решение позволило сообщениям стать яркими и креативными,что в свою очередь обеспечивает высокий показатель отклика директ рассылки до 30%.

По словам руководителя отдела продаж департамента директ-маркетинка Почты России Александра Левкина, директ-мейл успешно используется зарубжными компаниями как ключнвой канал для коммуникации со своими покупателями.

Встреча прошла в легкой дружественной обстановке.

По окончанию мероприятия каждый мог задать свои вопросы. Среди поднятых тем были: зарплаты почтальонов, будущее почтового ящика и вероятность того, что отправление не дойдет до почтового ящика.

В завершение мероприятия все участники получили памятные сувениры от Почты России.