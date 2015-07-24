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Суд обязал ООО "ВСК" вернуть в бюджет Владивостока почти миллион рублей
Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу администрации Владивостока на решение суда первой инстанции, которым мэрии отказали в намерении взыскать с ООО «Восточная строительная компания» 923 166 рублей в бюджет Владивостокского городского округа. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в пресс-службе Пятого арбитражного апелляционного суда.
Как следует из материалов дела, многоквартирный жилой дом №47 по проспекту Красного Знамени был включен в ведомственную целевую адресную программу по проведению капитального ремонта. В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидий, администрация Владивостока перечислила ООО «Восточная строительная компания» денежные средства в размере 7 355 314 рублей. Выполненные обществом работы по капитальному ремонту фасада дома и крыши были приняты заказчиком без замечаний и возражений.
Но, по результатам проведенной проверки, был сделан вывод о нецелевом использовании ООО «ВСК» 923 166 рублей, и администрация обратилась с требованием о взыскании данной суммы в арбитражный суд, который отказал в удовлетворении иска.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, администрация обратилась с жалобой в апелляционный суд. В обоснование своих требований апеллянт указал на то, что вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств нецелевого использования средств не обоснован. Заявитель также полагает, что нарушения, допущенные обществом, попадают под признаки нецелевого использования бюджетных средств, в связи с чем денежные средства подлежат возврату в местный бюджет.
Учитывая, что факт ненадлежащего расходования бюджетных средств подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, коллегия апелляционного суда отменила решение суда первой инстанции и обязала ООО «Восточная строительная компания» возвратить в бюджет Владивостокского городского округа 923 166 рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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