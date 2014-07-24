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Разработчика World of Tanks, режиссера телевидения и математика ждут во Владивостоке
Известные в России специалисты из области информационных технологий могут посетить "Дальинфоком-2014"
Приезд специалистов известных в сфере информационных технологий ожидается во Владивостоке в сентябре 2014 года на VII Дальневосточный форумДальинфоком-2014. В приморскую столицу приглашены "компьютерные гении", прославившиеся своими научными достижениями и инновационными разработками. Планируется, что эксперты поделятся накопленными знаниями и секретами успеха с участниками мероприятия, сообщили РИА PrimaMedia в оргкомитете форума #Дальинфоком.
В списке приглашенных - российский писатель, драматург, журналист, режиссер театра и телевидения Евгений Козловский. Автор более десятка "компьютерных" книг, ведущий рубрики в таких бумажных и онлайн изданиях, как журнал "Компьютерра" , Digital Camera, сайт iToday.ru, РИА "Новости", "АиФ Про Технику" и других выразил готовность посетить Дальинфоком во Владивостоке, откуда он родом, и выступить со своим докладом перед IT-сообществом Приморья и Дальнего Востока.
На форум приглашен также Руслан Смелянский - заслуженный деятель науки РФ, член международных профессиональных ассоциаций Computer Society, ACM, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов (АСВК). Автор более 180 научных работ, подготовивший 21 кандидата наук. Присутствие на Дальинфокоме такого специалиста особенно будет интересно для образовательной среды региона: студентов и преподавателей ВУЗов.
Выступление писателя-фантаста, геймдизайнера, генерального продюсера компании Wargaming.net, ведущего разработчика проекта World of Tanks – всемирно известной онлайн-игры в жанре аркадного танкового симулятора Сергея Буркатовского также хотели бы услышать на Дальинфокоме.
IT-сообщество Приморья выразило желание увидеть на форуме и Игоря Ашманова - специалиста в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами. Генеральному директору компании "Ашманов и партнеры" - российской компании, работающей в области информационных технологий, интернет-маркетинга, поискового маркетинга выслано приглашение на участие в Дальинфокоме-2014.
С этими и другими возможными участниками форума на данный момент ведутся переговоры.
Напомним, что Дальинфоком в этом году поменяет формат работы. Планируется расширить число секций, а выставку сделать более интерактивной, чтобы она была интересна как IT-сообществу, так и людям, владеющим информационными технологиями на уровне пользователя.
Заявки на участие в мероприятии уже принимаются на официальном сайте форумаwww.dalinfocom.primorsky.ru.
Организатором мероприятия выступает Департамент информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.
Официальный хэштег форума #Дальинфоком.
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