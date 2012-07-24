Тружеников флота опять начали «кошмарить»

26 июля во Фрунзенском суде Владивостока будет слушаться дело об административном правонарушении ООО «ДВ Акваресурс». Рыболовецкая компания, по мнению пограничников, нарушила законодательство и не выгрузила на российский берег 25 тонн живого краба.

Возобновление требований об обязательной выгрузке на берег выглядят весьма странными, ведь почти год назад инициатор судебного разбирательства - Тихоокеанское пограничное управление по Приморскому краю - проиграл все подобные иски в Приморском краевом и Арбитражном судах.

Год назад все проиграли

Напомним, что в начале 2011 года после открытия промышленной добычи этого ресурса рыбодобывающие компании начали промысел и поставки краба на экспорт, и весной этого же года пограничники потребовали от краболовов не просто доставлять выловленные морепродукты на берег, а выгружать их из трюмов.

Пограничные службы вроде бы следовали правилам рыболовства, действующим в Дальневосточном бассейне: добытые крабы должны быть доставлены на территорию России для переработки или реализации. Такие меры ввели в регионе еще до принятия закона «О рыболовстве», чтобы пресечь хищнический лов и вывоз краба из районов промысла прямиком в страны АТР.

Однако позиция пограничного управления подвергалась резкой критике как со стороны рыбацкой общественности, так и со стороны чиновников Россрыболовства. 29 апреля 2011 года отраслевое ведомство в лице Росрыболовства своим приказом исключило «особое мнение» пограничников в толковании данной нормы закона. Позицию рыбаков поддержали заместитель главы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, представители ТИНРО-Центра, администрация Приморского края и иные участники научно-промыслового совета, которые и инициировали изменения в Правилах рыболовства. Требования пограничников грозили банкротством рыбодобывающим компаниям, так как компаниям грозили штрафные санкции на сумму около 200 млн рублей. 19 мая 2011 года Фрунзенский суд города Владивостока постановил: производство по делу об административном правонарушении прекратить из-за отсутствия состава правонарушения, однако пограничная служба продолжила тяжбу, обжаловав это решение в краевом суде. Но и эта инстанция поддержала рыбаков.

От протокола в суд

Крабовая путина 2012 года проходила в обычном режиме. РШ «Восток-3» - одно из судов, работающих на ней, несмотря на тяжелые погодные условия, сильный ветер и низкие температуры, подняв свои порядки с крабом, пришло для оформления в порт Зарубино 22 февраля. Пройдя все необходимые формальности таможенного и пограничного контроля, промысловое судно отбыло с живым крабом в порт Южной Кореи.

Но 29 июня старший специалист по административному производству отдела дознания и административной практики пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Артем СЕНАТРУСОВ составляет протокол об административном правонарушении. Часть нарушений, отраженных в протоколе, - неправильное заполнение промыслового журнала, но настоящей «бомбой» для представителя компании при ознакомлении с протоколом стали требования обязательной выгрузки живого краба на берег.

Вот выдержка из данного протокола: «ООО «ДВ Акваресурс» не обеспечило выгрузку на территории порта Зарубино 25 тонн краба стригуна опилио, с целью их использования для производства рыбной и иной продукции на указанной территории, в результате чего данные уловы вывезены в иностранный порт - Донгхэ».

Примечательно, что в акте проверки судна Государственной морской инспекции от 22 февраля 2012 года зафиксировано, что на момент осмотра судна замечаний нет. Также зафиксировано, что на судне имеется 25 тонн краба стригуна опилио. Получается, что инспектора этим документом сами признали, что ни нарушений, ни замечаний к вывозу продукции у пограничной службы нет. Но видимо, через четыре месяца пограничники решили передумать.

«Мы были просто в шоке, - рассказывает представитель компании «ДВ-Акваресурс» Антон КИЩЕНКОВ. - Пограничники требуют признать компанию виновной по статье 8.37 часть 2 КОАП РФ. Наказание от 100 до 200 тыс. рублей. Фактически инспектора ГМИ вновь пытаются доказать и закрепить судебной практикой, что рыбаки обязаны выгружать продукцию на берег. В этом случае можно будет переквалифицировать наши действия на другую статью, которая предусматривает штраф в несколько раз больше, чем доход, полученный от реализации биоресурсов. Учитывая, что они могут возбуждать дела в течение года, наша компания может получить штрафов на несколько сотен миллионов рублей. Естественно, что для нас это разорение. Но ведь мы не нарушаем законодательство. Компания не перелавливает водный ресурс, не нарушает правил рыболовства, исправно платит сбор ВБР, декларирует весь груз в таможенных органах. Год назад рыбаки доказали в суде, что требования инспекторов об обязательной выгрузке на берег – неправомерны. Но история повторяется».

Почему именно сейчас инспекторы решили опять заставить рыбаков выгружать продукцию, остается загадкой. Но налицо прямое «закошмаривание» бизнеса. Кому оно выгодно?

Кому и зачем?

В данный момент за процессом внимательно следит вся рыбацкая общественность. Ведь в крае есть ряд компаний, работающих по подобной схеме на добыче серого и черного морского ежа, который также поставляется исключительно в живом виде в иностранные порты. И в этом случае требования об обязательной выгрузке на берег приведут к гибели груза. А объемы, добываемые компаний, как и в случае с крабом, не позволяют реализовывать их на российском рынке. Стремление бизнеса работать с азиатскими партнерами именно в таком сегменте обусловлено культурой потребления. Страны Азии готовы платить за живые продукты, в то время как российском рынке такие продукты вообще невозможно продать.

Чем закончатся судебные тяжбы пограничников и краболовов, мы узнаем уже на следующей неделе. Известно, бизнес в Южной Корее уже осведомлен о новых судебных тяжбах между пограничниками и краболовами. Уж очень многим не нравится, что год назад в этот бизнес зашел крупный игрок, работающий прозрачно и легально. Его появление подорвало поставки контрабандного краба в эту страну.

Для справки: в январе 2011 года в порт Донхэ официально было поставлено 114 тонн краба, контрабандно - 436 тонн. В феврале ситуация изменилась: 302 тонны легального краба против 128 тонн неучтенки. В апреле продукция теневого промысла 208 тонн против 186. Вскоре пограничники начинают судиться с компаниями.

Виталий МОРОЗОВ, «Золотой Рог».