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Во Владивостоке учили, как правильно создавать стартапы

24 Июня 2015, 16:15 | Владивосток

Практикум по созданию университетского стартапа прошел в конце минувшей недели во Владивостоке, на территории Дальневосточного федерального университета. Тому, как уберечься от недобросовестного инвестора и как грамотно составить TermSheet рассказали специалисты фонда «Сколково». Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

Антон ПУШКОВ, управляющий партнер ЦИС фонда «Сколково» и Никита ЛАШКОВ, руководитель правовой практики дали ответы на насущные для начинающих стартаперов вопросы.

Наибольшее внимание аудитории привлекла тема, касающаяся структуры и содержания TermSheet, его практической реализации после подписания и способов защиты от недружественного инвестора. «Соглашение о взаимопонимании или TermSheet, должно быть составлено максимально подробно. В нем должны быть по максимуму быть отражены все обязательства сторон. И, самое главное, ни в коем случае нельзя просто скачивать типовое соглашение из Интернета», - подчеркнул Лашков. По мнению эксперта, лучше всего нанять специалистов для разработки TermSheet, особенно, если оно составляется на английском языке. Кстати, выбору языка, на котором составляется соглашение, также стоит уделить внимание –ни один из партнеров не должен иметь преимущество.

В ходе мероприятия был затронут вопрос как институту МИП подготовить свои активы к созданию стартапа, с чего начать переговоры и как защитить свою идею от копирования. Все освещенные темы сопровождались практическими примерами из опыта работы коллектива центра «Сколково».

Хотя и аудитория слушателей семинара-практикума была в большинстве своем академической, на нее были приглашены и предприниматели, для которых данное мероприятие также оказалось полезным. «Я благодарен фонду «Сколково» за данный семинар. Безусловно, он очень полезен для тех, кто впервые собирается заключать соглашение с иностранным инвестором или партером», - поделился своим мнением о семинаре соучредитель компании Nimble Streamer Юрий УДОВИЧЕНКО.

Кстати, компания Nimble Streamer оказалась в числе первых, кто подал заявку на финансирование в фонд «Сколково». По словам заместителя руководителя Представительства фонда «Сколково» на Дальнем Востоке Юрия СИБИРСКОГО, за несколько месяцев со дня открытия филиала во Владивостоке  четыре компании подали свои заявки на финансирование своих идей.

«Примечательно, что сильная сторона Дальневосточных проектов — ориентация на уникальные природные ресурсы регионов. Так, в Иркутске был представлен проект по обнаружению рудных объектов в многолетнемерзлых отложениях, в Якутске – проект по производству тканевого медицинского клея на основе биологического коллагена из местного сырья, стартап-команда из Владивостока научилась измельчать минеральное нерудное сырье и производить полупроницаемое перевязочное средство для применения в раневой и ожоговой хирургии», - рассказал Сибирский. Еще одно отличие инновационных предпринимателей в Иркутске, Якутске, Владивостоке и Хабаровске — наличие перспективных проектов в области робототехники и производства экзоскелетов.

Кроме познавательной теории для представителей стартапов на следующий день были организованы индивидуальные консультации со специалистами центра интеллектуальной собственности. А самое главное, все они получили возможность и позже, в режиме онлайн, получить комментарии от руководителей тематических кластеров Фонда «Сколково».

Напомним, Центр интеллектуальной собственности фонда «Сколково» - единственный центр, профессионально специализирующийся на оказании патентных и юридических услуг для стартапов и инновационных компаний. За прошедший год юристы ЦИС успешно сопровождали сделки по российскому и иностранному праву общей стоимостью более 1,5 миллиардов рублей.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: сколково  инвестор  стартап  termsheet 



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