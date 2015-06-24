Во Владивостоке прошла ХVI Конференция судей Приморского края

За два последних года судами общей юрисдикции края было рассмотрено более 36 тысяч уголовных дел, оправдано 127 лиц, осуждено почти 29 тысяч лиц, из них 8,5 тысячи - к лишению свободы. Эти цифры прозвучали ХVI Конференции судей Приморского края, прошедшей во Владивостоке в минувшую пятницу. Подробности в материале «Золотого Рога»:

Более 200 делегатов, избранных на общих собраниях в судах общей юрисдикции, арбитражных, военных и мировых судах Приморского края, собрались, чтобы рассмотреть вопросы состояния правосудия и перемены, произошедшие за двухлетний период со времени предыдущей конференции.

Как отмечалось в выступлениях докладчиков, тенденция роста рассмотренных дел в различных судах сохраняется, что, с одной стороны, свидетельствует о росте доверия населения к системе отечественного судопроизводства. Но, с другой стороны, это не может не тревожить, прежде всего и с точки зрения конфликтности, имеющейся в обществе, а также и с учетов все возрастающей нагрузки судий. Она особенно высока в мировых и арбитражных судах, действующих в крае.

К положительным тенденциям, наметившимся в последние пять лет, председатель Приморского краевого суда Александр ХИЖИНСКИЙ отнес сокращение количества лиц, в отношении которых судами определена такая мера наказания, как лишение свободы. Сегодня в Приморье это примерно 29% от числа всех осужденных, и данный показатель находится в русле общероссийских тенденций.

Он напомнил собравшимся, что в предыдущие годы он достигал и 70%.

- Увеличивается количество назначений таких наказаний, как штраф, исправительные работы, обязательные работы, ограничение свободы, -заметил Александр Хижинский. - Что свидетельствует о реализации принципов гуманизма и обеспечения разумного баланса между защитой общества от преступлений и дифференциацией мер уголовной ответственности лиц, совершивших их.

К сожалению, 4% из числа всех осужденных, составляют несовершеннолетние, 14% - женщины. Процент осужденных несовершеннолетних к реальному сроку лишения свободы от общего числа осужденных несовершеннолетних за 2014 год составил 19 процентов. Этот показатель тоже тревожный, но, по данным статистики, год от года уменьшается.

Суды края рассмотрели почти 600 тысяч гражданских дел, из них 78% процентов разрешено мировыми судьями. Рассмотрено более 280 тысяч дел об административных правонарушениях.

В судах рассматриваются споры, связанные с применением жилищного законодательства, подавляющее часть таких споров касается взыскания платы за жилую площадь и коммунальные услуги, и количество подобных дел постоянно увеличивается.

Возросло количество дел о защите прав потребителя, споров, возникающих в публичных отношениях. Краевыми судами рассмотрено 3,5 тысячи дел по жалобам на неправомерные действии или бездействия государственных и муниципальных служащих различных органов рассмотрено. Удовлетворено из низ 39%, и, по мнению председателя Приморского краевого суда, данный показатель свидетельствует о проблемах во взаимоотношениях граждан и органов власти. Достаточно большое количество дел - споры, возникающие в трудовых, пенсионных, других социальных правоотношениях.

Говорили судьи и о невостребованности института медиации, предусматривающего разрешение спора в досудебном порядке, за примирением сторон, что помогло бы снизить нагрузку на судей. Но пока она только растет. И в среднем мировой судья в Приморье рассматривает по 6 тысяч уголовных дел, 237 гражданских и 117 дел об административных правонарушениях, хотя есть участки, где эти цифры и того больше.

Не менее напряжена работа и судей Арбитражного суда Приморского края. Как рассказала и.о. председателя Галина ПАЛАГЕША, в 2013 году Арбитражный суд Приморского края рассмотрел 39818 арбитражных дел, из них 31 тысяча - дела, которые возникают из административных и иных публичных отношениях. Основную массу их дала таможня - 24 тысячи. В 2014 году краевой арбитражный суд рассмотрел 36 тысяч дел, из них 29 тысяч, вытекающих из административных и иных публичных отношений.

- Статистику нередко называют барометром, указывающим на происходящие в обществе процессы. Статистика арбитражных судов отражает определенные стороны правоотношений в сфере экономики, - заметила Галина ПАЛАГЕША. - Так, увеличенному количеству подобных дел способствуют особенности приморской экономики, одна из которых выражается в доминировании таких секторов экономики, как транспорт, оптовая и розничная торговля. Изменениями в экономики обусловлено количество поступающих в последнее время в суд заявлений, связанных с таможенным законодательством.

В настоящий момент снизился объем товаров, которые импортируются через таможенные посты края, и сразу изменилось количество дел, поступающих в суд, связанных с таможен законодательством. На сегодня таких дел, по данным краевого арбитражного суда, стало по сравнению с тем же периодом 2014 года на 7 тысяч меньше.

В арбитражном суде понадеялись на некую передышку, ведь по загруженности наши судьи занимают второе место после арбитражных судей московского региона, но, скорее всего, с 1 октября 2015 года работы прибавится - споры о банкротстве физических лиц будут рассматривать арбитражные суды.

Одним из важнейших направлений в развитии системы судопроизводства сегодня является внедрение новых информационных технологий: системы электронного делопроизводства и документооборота, видеоконференц-связи и передачи данных, создающих необходимые условия для перехода к внедрению элементов электронного судопроизводства. Это позволит сделать правосудие более доступным для граждан и прозрачным для всех участников процесса.

Как заметил председатель Совета судей Приморского края Игорь Попов, ожидаемое в 2016 году законодательное введение обязательного электронного аудиопротоколирования судебных заседаний требует уже сегодня серьезной подготовки судей и работников аппарата судов к грядущим процессуальным изменениям, начиная от процедуры оформления и заканчивая материальной и технической базой.

Впрочем, у нас в регионе в Пятом арбитражном суде и Арбитражном суде Приморского края к системному применению новинок техники уже приступили и выразили готовность поделиться с коллегами своим опытом. Сначала к тому, что судебное заседание записывается на аудионоситель, участники процесса относились с неком тревогой, но потом стало ясно, что такая форма работы, с одной стороны, дисциплинирует судей, но с другой - помогает при подготовке судебных актов, а также позволяет оградить судей от необоснованных жалоб.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.