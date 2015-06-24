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Участие южнокорейских инвесторов в проектах Свободного порта Владивостока активно обсуждается
Участие южнокорейских инвесторов в проектах в территориях опережающего развития и в зоне Свободного порта Владивосток стало центральной темой для обсуждения на V Дальневосточном российско-корейском форуме, который проходил 15-16 июня в Хабаровске. Подробности в материале «Золотого Рога»:
Заместитель директора департамента привлечения прямых инвестиций, поддержки экспорта и внешнеэкономической деятельности Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Альберт РАКИПОВ рассказал, что сейчас на стадии формирования находятся 9 территорий опережающего развития, «к этим площадкам проявлен интерес иностранных инвесторов». Законопроект о Свободном порте Владивостока находится на рассмотрении в Госдуме и может быть принят уже в весеннюю сессию.
Говоря об инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов, корейская сторона озвучила своего рода «рейтинг» субъектов ДФО. По мнению представителей корейского бизнеса, лидером по привлекательности для инвесторов сегодня на Дальнем Востоке является Республика Саха (Якутия), следом идут Приморье и Хабаровский край. В то же время, в ходе состоявшихся дискуссии корейская сторона среди факторов, негативно влияющих на привлечение иностранных инвесторов в экономику Дальнего Востока, назвала устаревшую инфраструктуру и излишний бюрократизм при выдаче всевозможных разрешительных документов. «Корейский бизнес любит, чтобы все осуществлялось быстро-быстро», - резюмировал доктор Корейского исследовательского института по населенным пунктам ХАН У Сок.
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