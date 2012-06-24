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Во Владивостоке часть автодороги «Седанка - Патрокл» восстановят через 2 дня
ВЛАДИВОСТОК, 24 июня, ZRPRESS. 23 июня во Владивостоке вице-губернатор Приморского края Владимир Балан провел выездное совещание на участке автодороге «Седанка-Патрокл», пострадавшем в результате обвала грунта.
Как доложили вице-губернатору, работы по восстановлению дороги будут полностью завершены в течение двух дней.
«На участке будут предусмотрены дополнительные меры защиты от размыва откосов. Все восстановительные работы ведутся за счет средств компании-подрядчика, без участия бюджетных средств», - отметил Владимир Балан.
На встрече с владельцами гаражей, пострадавших в результате обвала грунта, Владимир Балан представил проект строительства нового гаражного комплекса. 18 гаражей построят на более удаленном от строящейся трассы расстоянии. К новому гаражному комплексу будут проведены отдельная дорога, свет и вода.
Строительство будет проведено за счет средств ЗАО «ТМК». Гаражи будут готовы уже через 3-4 месяца, а пока вещи граждан хранятся в специально предоставленных контейнерах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.Напомним, как писал zrpress.ru, Медведев, Шувалов и… приморцы высказались о ТМК и ЧП на трассе Седанка – Патрокл.
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