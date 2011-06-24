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Большие торги муниципальных помещений планируются во Владивостоке

24 Июня 2011, 13:11 | Владивосток

Администрация Владивостока впервые проводит продажу муниципальных помещений путем публичного предложения. Торги назначены на 12 июля.

Предприниматели могут приобрести в собственность любое из нежилых помещений, выставленных на продажу - для оборудования офиса, магазина, склада, ателье или мастерской и т.п. В списке предложенных - 20 помещений преимущественно в жилых домах, на первых этажах или в цоколе, площадью от 15 до 365 кв. метров. Метод продажи путём публичного предложения означает, что в ходе торгов цена может пошагово уменьшаться, если объекты не продаются по предложенной стоимости, причем снижение может достигать 50 процентов от первоначальной цены. Такая форма, согласно закону, выбирается в случае, если на предыдущих аукционах помещения так и не были проданы. Именно такая ситуация сложилась с предложенными площадями.

Цена объектов определена лицензированными оценочными компаниями и зависит от площади, места нахождения, состояния объекта и других параметров. В среднем стартовая цена нежилых помещений от 30 до 60 квадратных метров составляет около двух миллионов рублей.

Данные помещения могут быть выкуплены любым желающим на общих основаниях в ходе продажи. Организатор продажи муниципальных помещений путём публичного предложения - муниципальное учреждение "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости". Как прокомментировали специалисты, предприниматели проявляют интерес и прицениваются к объектам, специалисты регулярно организуют осмотр.

При этом во Владивостоке остаётся все меньше муниципальных помещений, предназначенных на продажу. В соответствии с законом, уже к 2012 году все объекты, которые не используются для нужд муниципальных учреждений или предприятий, должны быть приватизированы. Это является залогом того, что помещение будет содержаться в хорошем состоянии, приносить доход в казну в виде налога на недвижимость, работать на благо города. Кроме того, приватизация объектов способствует развитию малого и среднего предпринимательства и созданию новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Справки можно получить по тел. 8 (4232) 614-385, 421-933.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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