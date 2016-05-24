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Еще 5 компаний станут резидентами Свободного порта Владивосток

24 Мая 2016, 13:31 | Владивосток

Еще 5 компаний станут резидентами Свободного порта Владивосток. Соответвующие соглашения были подписаны Корпорацией развития Дальнего Востока. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», резиденты инвестируют в экономику Приморского края 1,5 миллиарда рублей и создадут более 320 рабочих мест.

В Приморье будут строить маломерные суда, собирать пассажирские автобусы, а также в регионе заработают терминал для перелива сжиженного газа и несколько логистических комплексов.

Компания ООО «Транслайн» инвестирует более миллиарда рублей в проект по промышленной сборке автобусов марки «Yutong». Завод будет расположен в Артёме.

Проект компании «Композитное кораблестроение» предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.

«Наша компания будет строить гражданские суда разных типов: рыболовные, научно-исследовательские, грузопассажирские паромы, прогулочные, скоростные круизные туристические суда и плавучие рестораны. Проект будет способствовать развитию туристической отрасли и федеральной программе импортозамещения. Мы собираемся создавать скоростные катамараны исключительно на базе отечественных технологий», – рассказал генеральный директор компании Александр Мамонов.

Резидентами Свободного порта Владивосток стали также две логистические компании. Компания «Лидер» инвестирует 18 миллионов рублей в создание мультифункционального складского комплекса общей площадью около 4,5 тысяч квадратных метров во Владивостоке. Запуск складского комплекса будет осуществлен к 4 кварталу 2017 года. Компания «ДКП Логистик» построит комплекс с морозильными камерами, общей площадью 6 тысяч квадратных метров. В Находке компания «СоюзГаз» приступит к реализации проекта по созданию производственного терминала для перелива сжиженного газа LPG из железнодорожных цистерн в танк-контейнеры.

На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 69 официальных заявок от инвесторов на общую сумму инвестиций более 154 миллиардов рублей. В перспективе будет создано около 19 тысяч рабочих мест.

Напомним, документ о создании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток утвержден 4 сентября 2015 года распоряжением Правительства РФ. Возглавил совет заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В состав Наблюдательного совета вошли не только руководители федеральной исполнительной власти, но и глава Приморского края Владимир Миклушевский, а также главы тех муниципалитетов региона, которые входят в состав Свободного порта Владивосток. В совет также включены – руководитель корпорации развития Дальнего Востока, представители организаций профсоюзов и объединений работодателей.

Среди функций Наблюдательного совета: улучшение инвестиционного и предпринимательского климатов, соблюдение баланса интересов граждан, проживающих на территории Свободного порта, и предпринимателей. А также задача – не допустить или устранить избыточные или необоснованные вмешательства надзорных органов в деятельность резидентов.

Режим порто-франко будет действовать на территории 15 муниципальных образований Приморского края: это Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Партизанск, Уссурийск, Спасск-Дальний, а также Надеждинский, Шкотовский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Хасанский, Ханкайский и Ольгинский районы, включая их морские акватории.

Для вхождения в свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн. рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: порт  приморский край  экономика  свободный порт владивосток  приморье  инвестор 



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